[자막뉴스] 보상도 못 받고 비행기도 놓치고…태국 여행 갔다 '황당 사고'

망망대해 위 여행용 캐리어 수십 개가 둥둥 떠다니고 있습니다.



현지 시간 26일, 영국 데일리메일 보도에 따르면 지난 23일 태국 코타오섬에서 코사무이섬으로 향하던 한 페리에서 승객들의 여행 가방이 바다로 떠내려 가는 사고가 발생했습니다.



호주에 사는 탑승객 A 씨는 항해 중간에 자신의 짐이 배를 지나 떠다니는 것을 보고 큰 충격을 받았고 "무능한 승무원 때문에 짐을 모두 잃어버렸다"며 이 장면을 촬영해 SNS 계정에 올렸습니다.



A 씨가 공유한 영상에는 사고로 인한 피해가 적나라하게 드러나 있었습니다.



코타오섬과 코사무이섬을 잇는 항로는 우기에 특히 험난하기로 악명 높습니다.



당시 수하물이 윗갑판에 제대로 고정되지 않았고, 거친 파도로 인해 수하물들이 배 밖으로 떨어진 것으로 추측되고 있습니다.



A 씨는 "5만 바트(한화 약 227만 원)를 받은 것은 감사하지만, 끈질긴 설득이 있었다"며 "어떤 사람들은 보상을 전혀 받지 못했고, 어떤 사람들은 항공편을 놓쳤다"고 전했습니다.



그러면서 "호주 물가에 비하면 5만 바트의 보상은 턱없이 부족했지만, 마지막 순간까지 그곳에 남아 요구한 끝에 겨우 받아낸 것"이라고 덧붙였습니다.



