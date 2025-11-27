배우 민진웅, 청운대 연극예술학과 신임 초빙교수 임용

이미지 확대하기

배우 민진웅이 청운대 연극예술학과의 신임 초빙교수로 임용됐다.27일 소속사 고스트스튜디오에 따르면, 민진웅이 청운대학교(총장 정윤) 연극예술학과의 신임 초빙교수로 임용됐다.민진웅은 지난 10월 29일 예술대학 학생들을 대상으로 '현직 배우와 함께하는 실전 연기 클래스–뮤지컬 토크 콘서트'를 진행해 뜻깊은 시간을 함께했다. 그는 "무대는 두려움과 긴장의 공간이지만, 그 감정을 즐길 수 있어야 진짜 배우가 된다"라고 전하며 작품에 임할 때의 자세와 연기에 대한 태도, 열정의 필요성을 학생들에게 강조했다.뿐만 아니라 배우로서의 경험을 바탕으로 연극예술학과 학생들과 질의응답 시간을 가지며 교수이자 선배로서 진심 어린 조언을 했다.1986년생 민진웅은 연극 무대에서 활동하다 지난 2014년 영화 '패션왕'으로 매체 연기에 데뷔했다. 이후 드라마 '웨딩 임파서블', '너의 시간 속으로', '어사와 조이', '알함브라 궁전의 추억', 영화 '바이러스', '말모이', '7년의 밤' 등 브라운관과 스크린, OTT까지 섭렵하며 독보적인 장르 소화력을 보여줬다. 또한, 연극 '디 이펙트', '엔젤스 인 아메리카', '가면산장 살인사건' 등 무대 위에 올라 관객과 호흡했다.다양한 분야에서 견고히 쌓아온 민진웅인 만큼 후학 양성에 보탬이 될 것으로 기대가 더해진다. 민진웅은 청운대학교 연극예술학과 신임 초빙교수로 학생들을 지도해 나가며 오랜 시간 현장에서 쌓아온 자신의 노하우를 후학들에게 전수할 예정이다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)