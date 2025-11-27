[D리포트] "여성인 척 46억 원 뜯어내"…로맨스스캠 조직원 강제 송환

회색 가디건을 입은 남성과 빨간 모자를 쓴 남성이 수사관들과 함께 비행기에서 걸어 나옵니다.



오늘(27일) 오전 베트남에서 도피 생활을 하던 로맨스스캠 조직원과 불법 콘텐츠 유통범이 인천국제공항을 통해 국내로 강제 송환됐습니다.



로맨스스캠 조직원 30대 남성 A 씨는 지난해부터 캄보디아 남부의 베트남 접경 도시 바벳을 거점으로 조직원 65명과 함께 여성으로 가장한 뒤 범행을 벌여왔습니다.



A 씨는 피해자들한테 접근한 뒤 상품 투자를 유도하는 등 총 192명에게 약 46억 원을 편취한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 최근 캄보디아 내 단속이 강화되며 지난 10월 육로를 통해 베트남으로 밀입국한 것으로 확인됐습니다.



같이 송환된 40대 남성 B 씨는 지난 2020년부터 5년간 국내외 영화, 드라마, 웹소설 등 저작물을 무단으로 게시해온 혐의를 받습니다.



B 씨는 웹사이트 17곳에 매크로 프로그램을 활용해 총 1만 5천여 회에 걸쳐 저작물을 유포해온 것으로 파악됐습니다.



경찰청과 문체부의 합동 기금 사업인 '인터폴 온라인 저작권 침해대응' 사건으로 B 씨 사건이 선정된 후 송환은 빠르게 이뤄졌습니다.



경기남부경찰청의 요청으로 B 씨에 대한 인터폴 적색수배가 이뤄졌고, 지난 10월 베트남 공안이 칸화성에서 불법 체류 혐의로 검거했습니다.



경찰은 "해외에서 조직적으로 이뤄지는 로맨스스캠과 저작권 침해 범죄는 중대 범죄로 끝까지 추적해 반드시 사법처리를 할 것"이라고 밝혔습니다.



(취재 : 김보미, 영상편집 : 윤태호, 화면제공 : 경찰청, 제작 : 디지털뉴스편집부)