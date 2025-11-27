성착취 '목사방' 운영 김녹완, 무기징역 선고에 불복 항소

▲ 텔레그램에서 '자경단'이라는 이름의 사이버 성폭력 범죄집단을 꾸려 약 5년간 남녀 234명을 성착취한 김녹완(33)의 신상이 공개됐다.

텔레그램을 통해 미성년자 등의 성 착취 영상을 제작하고 유포한 '목사방' 총책 김녹완이 1심 무기징역 판결에 불복해 항소했습니다.김 씨는 오늘(27일) 서울중앙지법 형사합의26부(이현경 부장판사)에 항소장을 제출했습니다.지난 24일 1심 재판부는 성폭행, 범죄단체 조직 등 혐의로 기소된 김 씨에게 무기징역을 선고했습니다.전자장치 부착 30년과 아동·청소년·장애인 관련기관 취업제한 10년, 신상 공개 및 고지 10년 등도 명령했습니다.앞서 검찰 역시 김 씨에게 무기징역을 구형했습니다.재판부는 김 씨에 대해 "범행 수법이 매우 잔혹하고 악랄하다"며 "사회로부터 영구히 격리시키는 무기징역의 선고가 불가피하다"고 양형 이유를 설명했습니다.김 씨는 2020년 8월부터 올해 1월까지 국내 최대 피해를 야기한 사이버 성폭력 범죄집단 '자경단'을 조직하고 자신을 '목사'라고 칭하며 미성년자 등을 가학적·변태적으로 성폭행하고 성착취물을 제작·유포한 혐의 등으로 구속기소 됐습니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)