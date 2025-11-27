작년 손상 사망자 10만 명당 58명…젊은 층선 사망 원인 1위

▲ 질병관리청

지난해 손상 사망자는 인구 10만 명당 58.3명으로 전체 사망 원인 중 약 8%를 차지한 것으로 나타났습니다.45세 미만 젊은 연령층에서는 손상이 사망 원인 1위였습니다.질병관리청은 이같은 내용을 포함한 손상 발생 현황 통계 자료 분석집을 발간했다고 밝혔습니다.손상은 질병을 제외한 각종 사고·재해 또는 중독 등 외부적 위험 요인으로 발생하는 신체적·정신적 건강상 문제를 말합니다.2024년 암으로 사망한 사람이 인구 10만 명 당 174.3명, 24.3%로 사망 원인 중 1위였습니다.이어 심장질환 사망자 65.7명(9.4%), 폐렴 사망자 59.0명(8.4%), 손상 사망자 58.3명(8.3%) 순이었습니다.손상이 젊은 층 조기 사망의 주원인이라 사회경제적 손실이 되고 있다고 질병청은 지적했습니다.구체적으로 손상 사망은 15∼24세에서 인구 10만 명 당 20.2명(68.6%), 25∼34세 33.6명(63.6%)으로 가장 많았습니다.35∼44세에서는 10만 명당 41.5명(41.8%), 0∼14세는 4.2명(21.4%)이었습니다.손상의 주요 원인으로는 추락·낙상, 교통사고, 자해·자살, 폭력 등이 꼽힙니다.2023년 한 해 손상으로 의료기관에서 치료받은 경험자는 355만 명으로 전년보다 23.3% 늘었습니다.같은 기간 손상으로 응급실을 찾은 환자는 139만 명으로 8.3%, 손상 입원 환자는 123만 명으로 7.7% 각각 증가했습니다.손상 중 자해·자살은 늘어나는 추세입니다.응급실을 찾은 손상 환자 중 자해·자살 환자가 차지하는 비율은 2015년 2.4%에서 2024년에는 8.0%로 증가했습니다.질병청은 올해 처음으로 '손상 예방의 날'(매년 11월 1일)을 도입하고, 범정부 종합 계획을 내놓는 등 손상을 주요 의제로 설정하고 대응을 강화하고 있습니다.이번에 발간한 통계집은 국가손상정보포털을 통해 제공합니다.(사진=연합뉴스)