누리호 발사 성공…"부탑재 위성 12기 중 5기와 첫 교신"

<앵커>



오늘(27일) 새벽에 진행된 누리호 4차 발사는 모든 위성을 궤도에 진입시키면서 성공적으로 마무리됐습니다. 주탑재 위성은 지상국과 양 방향 통신에 성공했고 부탑재 위성 12기 가운데 5기도 첫 교신이 완료됐습니다.



정구희 기자입니다.



<기자>



오늘 새벽 1시 13분 불꽃을 내뿜으며 누리호가 우주로 솟구칩니다.



두 번의 단 분리를 문제없이 수행하며 점차 고도를 높입니다.



새벽 1시 26분 목표 고도 600km에 진입한 누리호에서 차세대중형위성 3호가 정확한 궤도 위에 분리되자 발사통제센터에선 박수가 쏟아집니다.



연이어 함께 실린 부탑재위성 12기도 우주공간으로 사출 되며 모든 위성이 궤도에 진입했습니다.



[윤영빈/우주항공청장 : 한국형 발사체 누리호 4차 발사가 국민의 관심과 성원 속에 성공했다는 것을 국민 여러분께 말씀드립니다.]



추운 날씨와 늦은 시간에도 시민들은 응원을 위해 고흥 현장을 찾았고, 누리호가 발사되자 환호가 터져 나왔습니다.



[정지호/경남과학고 : 항공우주공학을 꿈꾸고 있다 보니까 이런 장면들을 실제로 보니까 더 뜻깊었던 거 같고요. 저희의 열정도 더 불타오른 거 같습니다.]



우주항공청은 오늘 정오를 기준으로 부탑재위성 12기 가운데 5기와 첫 교신에 성공했다고 밝혔습니다.



나머지 7기는 교신을 시도하거나 준비 중입니다.



부탑재 위성들은 각 기관이 개별 지상국과 각자 교신하기 때문에 교신 시점이 모두 다릅니다.



앞서 주탑재위성 차세대중형위성 3호는 남극세종과학기지에 이어 대전 항우연과 해외 지상국까지 양방향 교신을 여러 차례 완료했습니다.



현재 위성 상태 정보를 내려받고 정밀 점검을 수행 중입니다.



점검이 완료되면 2개월간 초기 운영을 거쳐 1년 동안 북극의 오로라를 관측하고, 바이오 3D프린팅을 이용한 줄기세포 배양을 시험하는 등 본격적인 우주 과학임무에 들어갈 예정입니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 박진훈)