여자농구 신한은행 "KB전 버저비터 '오심'"…연맹에 항의

▲ 26일 신한은행과 KB의 경기에서 KB 강이슬(11번)의 버저비터 장면

여자프로농구 신한은행이 KB와의 대결에서 나온 KB의 '버저비터 결승 골'이 오심이라며 한국여자농구연맹, WKBL에 문제를 제기했습니다.신한은행 구단 관계자는 "전날 경기에서 강이슬의 마지막 득점이 인정된 상황을 오심으로 판단해 WKBL에 항의했다"고 밝혔습니다.이 관계자는 "연맹에 심판설명회 개최와 심판·기록원의 징계, 공식 사과 및 보도자료 배포, 재발 방지 대책 등을 요청했다"고도 말했습니다.문제의 상황은 어제(26일) 인천 도원체육관에서 열린 신한은행과 KB의 정규리그 경기에서 일어났습니다.신한은행이 4쿼터 종료 0.7초를 남기고 신이슬의 골 밑 돌파로 61대 60을 만들었으나 이후 남은 시간에 강이슬이 2점 슛을 넣으며 KB가 62대 61 재역전승을 거뒀습니다.강이슬의 슛이 림을 가른 이후 심판의 요청으로 비디오 판독이 진행됐고, 득점 인정이 선언되며 그대로 경기가 끝났습니다.여기서 강이슬이 동료의 패스를 받고 터닝해 슛을 쏠 때까지 제대로 시간이 흐르지 않았다는 게 신한은행 측 주장입니다.WKBL이 발행한 경기 사진을 보면 강이슬이 슛을 던질 때는 게임 클록이 0.2초 남아 있었습니다.신한은행 관계자는 "공을 잡고 점프해 슛할 때 1초는 지난 것으로 보인다"면서 "제소로 경기 승패가 뒤집어진 적은 없는 걸로 알지만, 연맹의 대응이 미흡하다면 제소해서라도 바로잡고 싶다"고 말했습니다.WKBL은 신한은행의 억울함은 이해하지만, 오심으로 단정할 수는 없다는 입장입니다.WKBL 관계자는 "선수가 공을 확실히 소유했을 때 계시원이 (계시기 버튼을) 누르는 것이 원칙이다. 반응 속도라는 게 있으니 계시원이 최선을 다하더라도 딜레이가 발생할 수 있다"면서 "강이슬이 확실히 잡았을 때 눌렀을 것"이라고 설명했습니다.이 관계자는 "조속히 심판설명회를 열어 구단 측에 설명하고 결론에 따라 후속 조치를 검토할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)