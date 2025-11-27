감사원 "의대 증원 2천 명 근거 미흡"…대학별 배정 과정도 '부실'

▲ 지난 4월 세종대로에 모인 의사와 의대생

의료대란을 불러왔던 의대 입학 정원 2천 명 일괄 증원 추진과 관련해 증원 규모 결정부터 대학별 정원 배정에 이르기까지 전반적으로 문제가 있었다는 감사 결과가 나왔습니다.감사원은 오늘(27일) 이 같은 내용을 골자로 한 의대 정원 증원 추진 과정에 대한 감사 보고서를 공개했습니다.감사원은 이에 따라 보건복지부에 향후 의대 정원 조정 추진 과정에 이번 조사 내용을 참고하고, 교육부에는 대학별 정원 배정 업무를 철저히 하도록 주의를 요구했습니다.지난해 2월 6일 보건복지부는 보건의료정책심의위원회(보정심) 회의를 거쳐 '2천 명 일괄 증원'을 골자로 하는 의사 인력 확대 방안을 발표했습니다.당시 복지부는 2천 명 증원 필요성의 근거로 2035년에는 의사 1만 5천 명이 부족할 것으로 추산된다는 점을 들었습니다.1만 5천 명은 현재 의사 수요·공급이 균형을 이루고 있다는 가정하에 진행된 한국보건사회연구원 등 기관의 연구 결과를 종합한 1만 명에, 복지부가 의뢰한 연구자 A 씨가 추산한 현재 시점에 부족한 의사 수 4천786명을 더한 것이었습니다.하지만 감사원은 복지부가 논리적 정합성이 부족한 추계에 근거해 증원 규모 안을 마련했다고 판단했습니다.A 씨 연구는 지역 간 의사 수급 불균형을 나타낸 것으로, 전국 총량 측면에서 부족한 의사 숫자를 계산한 것으로 보기 어렵다는 것입니다.연구자 A 씨도 감사 기간 감사원에 같은 의견을 제출했다고 감사원은 전했습니다.나아가 설령 현재 부족한 의사 수를 5천 명으로 보더라도 고령화 등 인구구조 변화 효과 등을 보정하지 않고 1만 명과 단순 합산함으로써 전체 숫자가 부정확하게 산출됐다고 판단했습니다.이 과정에 당시 국정기획수석이 부족 의사 규모가 늘 수 있다고 생각하고 '워라밸' 등 새로운 경향을 반영한 예측치를 내도록 복지부에 요청해 계산해 봤더니 도리어 부족한 숫자가 5천800여 명으로 줄어 정책에 반영하지 않기도 했습니다.정부가 합의와 달리 증원 규모에 대해 의사단체와 협의하지 않고, 발표 직전 보정심 심의에서 위원들에 충분한 정보와 논의 시간도 부여하지 않는 등 결정의 절차적 정당성 확보 노력도 미흡했다고 감사원은 봤습니다.감사원은 대학별 의대 증원 규모를 배정하는 데도 문제가 있다고 판단했습니다.먼저 배정위원회를 구성하는 데 있어 대학의 교육여건을 평가할 수 있는 역량을 갖춘 사람을 위원에 균형 있게 포함하지 않았습니다.배정 위원으로 위촉된 7명 대부분이 연구자 및 공직자로, 의대 교수로서 교육과정을 설계·운영해 본 경험이 없어 대학이 제출한 현황 및 향후 계획을 평가할만한 전문적 지식을 충분히 보유하지 못했다는 것입니다.특히 현장 점검을 하지 않았고 배정기준도 일관되게 적용하지 않는 등 정원 배정의 타당성·형평성도 저해됐다고 감사원은 판단했습니다.교육부는 당시 대학 유형별 배정 기준을 적용한 뒤 '수도권 병원 임상 실습 시간 비율 과다', '지역인재전형 법정 비율 미준수' 등을 이유로 6개 대학의 배정 규모를 조정했습니다.하지만 특정 대학에만 '감소 조정 사유'를 적용하고, 같은 사유가 있는 다른 일부 대학에는 이를 적용하지 않았습니다.여기에 배정 위원들이 대학의 학생 수용 역량을 확인하려면 현장 점검이 필요하다는 의견을 제시했지만, 교육부는 복지부의 관련 보고서를 활용하면 된다고 답변한 뒤 실제로는 보고서조차 제공하지 않았습니다.다만 감사원은 일부 공무원의 위원 위촉과 배정위 회의록 미작성, 관련 메모 파기 등의 사안은 부적정하거나 현행 법령을 위반했다고 보기는 어렵다고 판단했습니다.(사진=연합뉴스)