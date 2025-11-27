정우성, 2년 만에 드라마 컴백…외골수 검사로 분한다

이미지 확대하기

디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'가 배우 정우성의 강렬한 인상을 담은 '장건영' 캐릭터 스틸을 공개했다.'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 '백기태'(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 '장건영'(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기.영화 '서울의 봄', '아수라', '더 킹', '강철비' 시리즈 등에서 활약해온 정우성이 OTT 시리즈 첫 도전작으로 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'를 선택했다. 그가 맡은 '장건영'은 척박한 환경 속에서 혼자만의 힘으로 검사가 된 인물이다. 호탕한 웃음 속에 숨긴 끈질긴 집요함으로 국가의 예민한 사건들을 수사하던 그는 국가를 사업 수단으로 삼아 돈과 힘을 얻으려는 중앙정보부 과장 '백기태'를 의심하게 되고, 그에 맞서 한 치의 물러섬 없는 악착같은 모습을 보여줄 예정이다.공개된 '장건영' 캐릭터 스틸은 냉철하고 진지한 면모와 생생한 현장감이 느껴지는 다면적인 순간을 담아내 이목을 집중시킨다. 먼저, 어두운 방 안에서 헤드셋을 낀 채 한껏 집중하고 있는 '장건영'의 모습은 마치 조용한 전장의 한가운데에 있는 듯한 분위기를 형성하며 숨 막히는 긴장감을 자아낸다.반면, 야외에서 땀에 젖은 얼굴로 형형한 눈빛을 발산하는 장면은 그의 거칠고 날 선 기운을 고스란히 드러내며 소탈한 모습 뒤 감춰진 무서운 집념과 입체적인 면모를 기대케 한다.'메이드 인 코리아'는 디즈니+를 통해 12월 24일(수) 2개, 12월 31일(수) 2개, 1월 7일(수) 1개, 1월 14일(수) 1개의 에피소드를 공개, 총 6개의 에피소드로 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)