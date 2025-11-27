"119 대원 덕에 살아"…물탱크서 질식한 작업자, 감사 편지 전달

▲ 감사 편지

대형 물탱크에서 매연에 질식해 위급한 상황에 놓인 70대 작업자들이 소방관에 의해 구조된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.경북 포항북부소방서에 따르면 지난달 25일 오후 2시 44분 포항시 북구 기계면에서 물탱크에 들어가 청소를 하던 70대 A 씨와 B 씨는 양수기에서 나오는 휘발유 매연을 마시면서 위중한 상태에 빠졌습니다.A 씨는 의식을 잃었고 B 씨는 어지럼증을 느낀 상태에서 겨우 자력으로 탈출했습니다.신고받고 출동한 소방대는 14분 만에 현장에 도착해 공기 용기 2개를 투입해 유독 가스를 제거하고 로프 등을 이용해 2명을 구조해 병원으로 이송했습니다.2명은 이후 치료를 받고 건강을 회복해 퇴원했다고 소방서 측은 전했습니다.이 같은 사실은 최근 B 씨가 소방서에 직접 감사의 편지를 보내면서 알려졌습니다.그는 "119 대원들의 신속한 출동과 구조 덕분에 살아날 수 있었다. 생명을 구해준 119 대원들에게 진심으로 감사드린다"고 썼습니다.김장수 포항북부소방서장은 "이번 사고는 밀폐 공간 작업 시 환기와 안전 수칙 준수의 중요성을 다시 한번 일깨워준 사례"라며 "빠른 판단과 협력으로 시민 생명을 구한 대원들에게 감사드린다"고 말했습니다.(사진=포항북부소방서 제공, 연합뉴스)