기준금리 연 2.5% 동결…성장률 전망치 상향

한국은행 금융통화위원회가 올해 마지막 회의에서 기준금리를 동결했습니다. 고환율 장기화와 집값 상승에 대한 우려 등이 반영된 것으로 보입니다.



기자입니다.



한국은행이 올해 마지막 금융통화위원회에서 기준금리를 연 2.50%로 유지하기로 했습니다.



최근 원 달러 환율이 1,470원대까지 올라가며 고공행진을 이어가는 상황에서, 기준금리를 내리면 추가 환율 상승 압력으로 작용할 수 있기 때문입니다.



[이창용/한국은행 총재 : 최근 몇 주는 우리나라 원화가 조금 더 절하되는 모습을 혼자 보이고 있어서, 내수 업체는 손해를 보고 국내 경기에 미치는 영향이 불확실하고….]



지난 10월 15일 주택 시장 안정화 대책 이후 소강상태를 보였던 서울 아파트 매매 가격이 이달 셋째 주, 0.2% 오르며 반등하는 등 집값 상승에 대한 기대 심리를 자극할 우려도 고려한 걸로 보입니다.



경기 부양에 대한 부담이 줄어든 것도 동결 결정에 영향을 미쳤습니다.



한국은행은 장기화하는 건설 경기 부진과 소비심리 위축, 여기에 미국과의 관세 협상에 따른 불확실성으로 경기가 크게 위축되자 지난해에 이어 올해 두 차례 더 금리를 내렸습니다.



하지만 이후 소비가 되살아나고 반도체 중심으로 수출이 호조를 보이는 등 경기가 회복세로 전환되면서, 통화 정책 초점을 금융 안정에 맞춘 걸로 분석됩니다.



한은은 오늘(27일) 경제 전망을 수정하면서, 올해 성장률 전망치를 기존 0.9%보다 0.1%포인트 올려 잡은 1.0%로, 내년 전망치도 0.2%포인트 올려 1.8%로 내다봤습니다.



[이창용/한국은행 총재 : 수출은 관세 부과에 따른 대미 수출 감소에도 불구하고 반도체를 중심으로 예상보다 양호한 증가세를 이어갔습니다.]



한국은행은 최근 환율 상승 등의 영향으로 지난 10월 소비자 물가 상승률이 2.4%로 다소 높았지만, 국제 유가 하락 등의 영향으로 점차 안정세로 돌아설 걸로 예측했습니다.



