이 대통령 국정 지지율 58%…민주당 39%·국민의힘 22%

▲ 튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 지난 25일(현지시간) 앙카라의 한 호텔에서 열린 동포·지상사 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율이 58%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔습니다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24∼26일 만 18세 이상 남녀 1,003명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS)에 따르면, 이 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전보다 3%포인트(p) 하락한 58%로 집계됐습니다.부정 평가 응답은 32%로 직전 조사보다 3%p 늘었습니다.정당별 지지도에서 더불어민주당은 39%, 국민의힘은 22%를 각각 기록했습니다.민주당 지지도는 직전 조사보다 3%p 하락했고, 국민의힘 지지도는 1%p 상승했습니다.NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p입니다.응답률은 16.5%였습니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.(사진=연합뉴스)