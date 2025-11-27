이서진 "올데프 애니 부모와 학창 시절부터 인연"…'비서진'서 신세계家와 친분 고백

'비서진' 이서진이 그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니 부모님과의 인연을 밝힌다.



오는 28일 방송될 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'(이하 '비서진')에선 여덟 번째 'my 스타'로 대세 신인 혼성 그룹 올데이 프로젝트가 출연한다.



올데이 프로젝트는 8년 만에 등장한 혼성 그룹으로, 데뷔와 동시에 각종 음원 차트 1위를 휩쓸고 빌보드 차트까지 진입하며 글로벌 화제성을 입증했다. 지난 17일 선공개된 신곡 '원 모어 타임(ONE MORE TIME)' 역시 여러 국가의 유튜브 트렌딩 1위를 차지하며 폭발적인 반응을 이어가고 있다.



역대 'my 스타' 중 최연소이자 최다 인원을 맞이한 이서진은 시작부터 "애니 엄마·아빠와 학창 시절부터 인연"이라며 애니의 아버지와 오랜 친구임을 밝히면서 애니의 어린 시절을 공개했다. 이에 애니 역시 이서진의 과거 흑역사를 맞공개해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.



올데이 프로젝트 멤버 애니는 신세계 그룹 이명희 총괄 회장의 손녀이자 신세계 정유경 회장의 딸이다. 부친은 신세계라이브쇼핑 문성욱 대표다.



한편 공개된 '비서진' 예고 영상에서는 자유분방한 멤버들의 에너지를 감당하지 못해 진땀을 흘리는 이서진과 김광규의 모습이 그려졌다. 예고편을 본 시청자들은 "이렇게 쩔쩔매는 바이브가 있어야지 그동안 배우 후배들이라 너무 편했다", "예고편만 보면 매니저가 아니라 담임선생님이 말 안 듣는 애들 지도하는 것 같다", "친구 딸 매니저라니 재밌겠네" 등 폭발적인 반응을 보였다.



이서진과 김광규의 '5남매 키우기' 같은 수발 이야기는 오는 28일 금요일 밤 11시 10분 방송될 '비서진'에서 공개된다.



강선애 기자



