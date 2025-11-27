취미인 줄 알았더니…'위조상품 DIY 조립키트' 신종 범죄 잡았다

▲ 단속 현장에 비치된 위조 상품 완제품

이미지 확대하기

지식재산처 상표특별사법경찰은 소비자가 직접 위조 명품 가방이나 지갑을 제작할 수 있도록 구성된 '위조 상품 DIY 조립키트'를 제작, 유통한 조직을 적발해 A(50) 씨 등 3명을 상표법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.상표경찰에 따르면 경기 수원의 한 공방업체 소속 A 씨와 B 씨는 2021년부터 지난 6월까지 위조 원단과 부자재를 보관·관리하며 위조 상품 조립키트를 제작·판매한 혐의를 받습니다.이들은 온라인 커뮤니티 가입을 성인 여성으로 제한하고, 구매자들이 제작 방법을 공유하도록 운영하는 등 온라인·오프라인 유통 허브 역할을 했습니다.서울 종로 금속 부자재 업체의 C 씨는 명품 가방 규격에 맞춘 위조 장식품을 A 씨 등의 업체에 유통했습니다.상표경찰은 이들 두 업체로부터 조립키트, 위조 원단, 금형, 금속 부자재 등 총 2만 1천여 점을 압수했습니다.상표경찰은 완제품이 아닌 조립키트를 합법적 취미활동처럼 가장해 소비자를 위조품 제작 과정으로 유인하는 지능적 수법을 확인하고, 소비자가 본의 아니게 재판매 등을 통해 범죄나 판매행위에 연루될 가능성을 사전에 차단했습니다.압수된 완성품 80여 점은 정품가 7억 6천만 원 상당이며, 조립키트 600여 점이 완제품으로 제작될 경우 20억 원 규모에 이릅니다.압수된 조립키트의 제작 설명서에는 봉제 순서, 재단 치수뿐만 아니라 위조 부자재 구매처까지 안내돼 소비자가 손쉽게 제작할 수 있도록 했습니다.신상곤 지식재산보호협력국장은 "조립키트는 저렴한 가격과 온라인상 제작 방법 공유를 통해 위조 상품의 확산을 부추길 우려가 크다"며 "위조 상품의 제작 단계부터 유통·판매망까지 철저히 단속할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=지식재산처 제공, 연합뉴스)