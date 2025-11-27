'김부장' 소지섭X최대훈X윤경호, '힘숨찐' 아빠들로 뭉친다

배우 소지섭, 최대훈, 윤경호가 내년 '김부장'에서 세상을 뒤집을 '힘숨찐'('힘을 숨기고 있는 지질한 사람'이라는 뜻의 신조어) 아빠들로 뭉친다.



내년 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영, 이소은)은 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장이 사랑하는 딸을 찾기 위해 절대 알려져서는 안 될 자신의 비밀을 드러내고 딸을 구하기 위해 모든 것을 거는 내용의 드라마다.



'김부장'은 동명의 네이버 웹툰을 각색한 작품으로 원작은 '외모지상주의', '싸움독학', '인생존망'의 세계관이 통합된 스핀오프 작품이다. 여기에 '위대한 소원', '30일', '퍼스트 라이드' 등을 통해 환상적인 캐릭터 플레이를 보여준 남대중 작가가 극본을, '원더풀 월드', '트레이서 1', '보이스 2' 등에서 감정선을 살리는 탁월한 연출력을 드러낸 이승영 감독과 신선한 연출로 감성을 불어넣을 이소은 감독이 메가폰을 잡아 관심을 모은다.



소지섭, 최대훈, 윤경호는 '김부장'을 통해 스펙터클 액션, 유쾌한 브로맨스, 진한 부성애가 휘몰아치는 '신감각 아빠 유니버스'의 탄생을 예고한다.



먼저 소지섭은 평범한 중소저축은행 직원으로 근무 중이지만 알고 보면 남북파공작원 출신인 민지 아빠 김부장 역으로 변신한다. 소지섭이 연기할 김부장은 셀 수조차 없이 많은 작전에 파견된 공작원으로 북한의 일급 수배 블랙리스트 1순위이자 남한에서는 존재가 알려져서는 안 되는 시한폭탄과 같은 존재다. 다양한 작품에서 보여준 액션의 정수와 먹먹한 부성애까지 동시에 전할 소지섭은 어디에서도 본 적 없는 '소간지의 압도적 부성애'로 시청자들을 놀라게 할 인생캐를 경신한다.



'폭싹 속았수다'의 '학씨 아저씨'로 대세 중의 대세로 떠오른 최대훈은 태권도 금메달리스트이자 태훈 아빠 성한수로 파격 변신을 시도한다. 최대훈이 맡은 성한수는 주특기가 1440도 발차기인 인물로, 은퇴 후 과거 비밀 요원의 정체를 숨기기 위해 동네에서 아이들을 가르치는 태권도장을 운영 중이다. 최대훈이 힘을 숨기고 있는 '힘숨찐' 캐릭터 성한수로 등장해 또 한 번 시청자들의 뇌리에 박힐 명장면을 탄생시킬지 기대감을 높인다.



다채로운 작품에서 활약하며 전성기를 맞고 있는 윤경호는 다빈 아빠 박진철로 출연, '믿고 보는 배우의 광폭 에너지'를 발산한다. 윤경호가 변신할 박진철은 국가도 컨트롤이 안 되는 전장에서 활약하는 전장의 신이었지만 다빈 아빠로 불리는 것이 제일 자랑스럽다는 '딸바보'다. 친근함과 카리스마를 동시에 지닌 박진철 역으로 극의 온도 차를 쥐락펴락할 윤경호의 맹활약에 호기심이 고조된다.



제작진은 "오는 2026년 SBS 새 금토드라마로 찾아갈 '김부장'은 소지섭, 최대훈, 윤경호라는 국민적 호감 배우들의 만남으로 가슴이 웅장해지는 주연 라인업을 완성했다"라며 "환상의 쓰리 콤보로 시청자들의 눈과 귀를 사로잡을 세 배우들의 활약을 기대해달라"라고 전했다.



[사진 제공= 피프티원케이, 에이스팩토리, 눈컴퍼니]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)