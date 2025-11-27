'16개월 영아 학대살해' 친모·계부 영장심사 출석…묵묵부답

▲ 27일 경기도 의정부지방법원에서 아동학대살해 혐의로 구속영장이 청구된 친모 A 씨(25)가 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다.

이미지 확대하기

▲ 27일 경기도 의정부지방법원에서 아동학대살해 혐의로 구속영장이 청구된 계부 B씨(33)가 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다.

경기 포천시에서 16개월 된 영아를 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 친모와 계부가 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했습니다.27일 아동학대살해 혐의로 구속영장이 청구된 친모 A 씨(25)와 계부 B 씨(33)는 이날 오전 9시 45분쯤 각각 경찰 호송차를 타고 의정부지방법원에 도착했습니다.모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 고개를 숙여 얼굴을 완전히 가린 이들은 "혐의 인정하나", "아기가 사망할 거라고 생각 못 했나", "어떻게 자식을 학대했느냐" 등 취재진의 질문에 아무런 대답도 하지 않고 법원 안으로 들어갔습니다.이들의 구속 여부는 이날 오후 늦게 결정될 전망입니다.이들은 지난 23일 오후 포천시 선단동의 한 빌라에서 16개월 된 C 양을 학대해 숨지게 한 혐의를 받습니다.A 씨는 "아이가 밥을 먹다가 숨을 쉬지 않는다"는 119 신고를 접수했고 C 양은 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 끝내 숨졌습니다.병원 측은 C 양의 몸 곳곳에서 멍과 여러 상흔이 발견됐다며 A 씨를 아동학대 의심으로 경찰에 신고했습니다.아동학대 의심 정황을 확인한 경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했고, 이후 "외상성 쇼크가 사인으로 확인됐다"는 1차 구두 소견을 전달받았습니다.A 씨는 C 양을 전남편 사이에서 낳았으며 현재 임신 8개월 상태로 사실혼 관계인 B 씨와 함께 거주 중인 것으로 조사됐습니다.이들은 초기 조사에서 "키우는 개와 놀다 생긴 상처"라며 학대 혐의를 부인했고, 긴급체포 이후에도 혐의를 인정하지 않고 있는 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)