금감원, 보험대리점에 '보안 강화' 주문…"가장 약한 연결고리"

금융감독원이 최근 보험대리점(GA)에서 해킹 사고가 발생한 것과 관련해 "GA 전반의 보안 수준이 매우 미흡하다"며 "'가장 약한 연결고리'로 우려되므로 경영진의 개선 의지 및 노력이 필요하다"고 당부했습니다.금감원은 27일 이세훈 수석부원장 주재로 서울 여의도 금융보안원 금융보안교육센터에서 'GA 보안 강화 간담회'를 하고 이같이 주문했습니다.이세훈 수석부원장은 "대형 GA 내부통제 실태 평가 시 보안 부문을 더 비중 있게 평가하고, 사전 예방 노력 미흡으로 발생한 보안 사고에는 엄정 대응하겠다"고 강조했습니다.그러면서 "초대형 GA는 보험계약정보 등 대규모의 개인 신용정보를 다루고 있음에도 정보보안 측면에서 별다른 조치나 관리가 없었다"며 "GA 업계가 성장한 만큼 특별한 대책이 필요하다"고도 말했습니다.이와 관련, 금감원은 초대형 GA 14곳을 금융보안원 사원으로 가입시켰다고 설명했습니다.이 수석부원장은 "초대형 GA의 보안 수준을 외형에 걸맞게 끌어올릴 좋은 기회"라며 "보험사와 협업을 통한 보안 강화도 모색해볼 수 있다"고 말했습니다.박상원 금융보안원장은 "GA의 실질적인 보안 역량 강화를 지원할 계획"이라며 "사원 가입 GA를 대상으로 정보보호 컨설팅을 진행해 보안 취약점을 점검하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)