금감원, 보험대리점에 '보안 강화' 주문…"가장 약한 연결고리"

▲ 금융감독원
금융감독원이 최근 보험대리점(GA)에서 해킹 사고가 발생한 것과 관련해 "GA 전반의 보안 수준이 매우 미흡하다"며 "'가장 약한 연결고리'로 우려되므로 경영진의 개선 의지 및 노력이 필요하다"고 당부했습니다.
금감원은 27일 이세훈 수석부원장 주재로 서울 여의도 금융보안원 금융보안교육센터에서 'GA 보안 강화 간담회'를 하고 이같이 주문했습니다.
이세훈 수석부원장은 "대형 GA 내부통제 실태 평가 시 보안 부문을 더 비중 있게 평가하고, 사전 예방 노력 미흡으로 발생한 보안 사고에는 엄정 대응하겠다"고 강조했습니다.
그러면서 "초대형 GA는 보험계약정보 등 대규모의 개인 신용정보를 다루고 있음에도 정보보안 측면에서 별다른 조치나 관리가 없었다"며 "GA 업계가 성장한 만큼 특별한 대책이 필요하다"고도 말했습니다.
이와 관련, 금감원은 초대형 GA 14곳을 금융보안원 사원으로 가입시켰다고 설명했습니다.
이 수석부원장은 "초대형 GA의 보안 수준을 외형에 걸맞게 끌어올릴 좋은 기회"라며 "보험사와 협업을 통한 보안 강화도 모색해볼 수 있다"고 말했습니다.
박상원 금융보안원장은 "GA의 실질적인 보안 역량 강화를 지원할 계획"이라며 "사원 가입 GA를 대상으로 정보보호 컨설팅을 진행해 보안 취약점을 점검하겠다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)