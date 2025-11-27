서울시-국토부, 재개발 임대주택 줄이나…"'20%p ↓' 협의 중"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 이 13일 서울 중구 달개비에서 서울 주택 공급 방안 등을 논의한 뒤 함께 이동하고 있다.

서울시와 국토교통부가 재개발 사업에서 용적률 혜택을 줄 때, 임대주택 의무 공급 비율을 재건축과 동일하게 조정하는 방안에 대해 의견을 조율하고 있는 걸로 파악됐습니다.서울시에 따르면 시는 국토부와의 실무 협의체를 구성해 이 같은 방향으로 법을 개정해 민간 주택 공급을 활성화하는 방안을 검토하고 있습니다.앞서 오세훈 서울시장이 지난 13일 김윤덕 국토부 장관을 만나 민간 주택 공급 활성화 방안을 건의하고, 이후 실무협의체를 열어 논의한 연장선입니다.도시 및 주거환경정비법에 따르면 정비사업 과정에서 용적률 혜택을 받는 경우, 임대주택 의무 공급 비율은 재개발 사업은 초과 용적률의 50∼75%, 재건축은 30∼50%로 정해져 있습니다.다만, 이는 법적 상·하한선으로 시는 서울시 도시 및 주거환경정비조례를 통해 재건축과 재개발 모두 50%를 적용하고 있습니다.법 개정을 거쳐 재개발 비율 범위 하한선을 재건축과 동일하게 맞춘다면, 앞으로 임대주택 의무 공급 비율을 최대 30%까지 낮추는 서울시 조례 개정이 가능해지는 겁니다.임대주택 의무 비율이 낮아지면 사업성이 높아져, 조합원 분담금이 줄어들게 됩니다.재개발 사업의 조합 설립인가 동의율을 기존의 75%에서 재건축과 같은 70%로 완화하는 방안도 국토부와 논의되고 있습니다.서울시 관계자는 "국토부와의 실무 협의체에서 관련 방안을 조율하고 있고, 구체적인 내용은 확정되지 않았다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)