조세호 "정신과 다니고 약 먹어…처음엔 가기 두려웠다" 고백

방송인 조세호가 정신과 치료를 받고 있다고 고백했다.지난 26일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 정신건강의학과 전문의 이경준 씨가 게스트로 출연했다.다양한 기업이 많은 판교에서 정신건강의학과를 운영하는 그는 직장인 상담을 많이 한다며 "하루 50~60명 정도 진료 보고 있다"고 말했다. 그는 성취 지향적 환경에서 치열하게 일하는 직장인들이 주로 느끼는 힘든 감정은 '통제될 수 없는 불안감'이라고 설명했다.이경준 전문의는 "객관적으로 봤을 땐 불안하지 않아도 되는 상황인데, 개인적인 요인이나 사소한 것들이 누적되다 보면 사람이 느끼는 불안의 수준이 병리적인 수준으로 높아지기도 한다. 불안으로 인해 통제되지 않은 생각들도 생기고 신체 반응도 온다. 그 순간까지 오면 본인이 왜 불안한지 판단이 되지 않는다. 어떤 식으로 길을 찾아나가야 할지 판단이 힘들어진다"라고 덧붙였다.특히 그는 회사에서 '부장'을 달고 있는 중년들은 보통 자신의 우울감을 인정하지 않는다고 설명했다. 그는 "부장님들이 오시면, 있는 대로 얘기를 잘 안한다. 실제로 마음이 힘들고 고통받고 아픈 상태일 수 있는데, 내가 아프다는 것과 아프면 안 된다는 게 혼재돼 있다. 공황 증상이나 갑작스러운 불안 증상이 와서 진료를 보면, 실제로 중등도 이상의 우울 증상을 겪는 분들이 많은데, 여쭤보면 본인은 전혀 우울하지 않다고 한다. 제가 듣기엔, 우울하지 않다는 게 아니라, '난 우울하면 안되는 사람'으로 들린다. 우울증을 인정하면 지금까지의 삶이 실패이고 물거품이 돼버리는 거 같아서, 본인이 겪는 실제 고통보다 많이 줄여서 얘기하는 경향이 있다"라고 말했다.이에 MC 유재석은 "우울증은 감기 같은 거라고 생각하면 된다더라"며 누구나 겪을 수 있는 증상이라 했다. 그러자 조세호는 "나는 그냥 말씀을 드린다. 나도 정신과에 다니고 있고 약을 먹는다"라고 고백했다.이어 조세호는 "나도 처음엔 (정신과에) 가기 두려웠다. 그래도 병원에 가면 괜찮아지지 않을까 싶었다. 그래서 더 건강하게 시간을 보낼 수 있지 않을까 싶었다"라며 용기를 낸 배경을 설명했다.[사진=tvN 방송 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)