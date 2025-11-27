"사자보이즈 실제 모델은 H.O.T."…'꼬꼬무', 케이팝 혼문의 탄생 '1세대 아이돌' 조명

이미지 확대하기

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 세계를 뒤흔들고 있는 케이팝의 시작점, '1세대 아이돌'을 조명한다.27일 방송될 '꼬꼬무'는 '케이팝 혼문의 탄생'을 주제로, 글로벌 케이팝의 시작점이 된 '1세대 아이돌' H.O.T., 젝스키스, god의 탄생 과정과 팬덤을 집중 조명한다. 여기에 가수 윤하, NCT DREAM 마크, 댄서 허니제이가 리스너로 출격해 의미를 더한다.앞서 진행된 촬영에선 윤하가 H.O.T.의 성덕임을 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 좋아하는 아이돌에 대한 질문에 윤하는 주저없이 "저는 H.O.T.팬이라서 H.O.T.밖에 모르고 살았다"고 답했고 장현성은 "진짜?"라며 입을 다물지 못했다. 이어 윤하는 "H.O.T.는 대한민국 최고의 그룹"이라며 "저는 팬클럽 5기였다"고 덧붙여 장현성을 또 한번 놀라게 했다.곧이어 당시의 다양한 굿즈가 등장하자, 윤하는 1세대 아이돌 팬다운 생생한 리액션을 보여 웃음을 자아냈다. H.O.T. 멤버 문희준 사진을 단박에 알아본 윤하는 "오 희준 오빠다! 와~ 저 이거 가져가면 안돼요?"라며 찐팬 면모를 폭발시키는가 하면, 팬클럽 회원증을 바라보며 "이걸 보고 꿈을 키웠다. 제가 가수가 된 결정적인 계기가 H.O.T. 오빠들을 만나기 위해서였다"고 털어놓으며 성덕 서사까지 완성했다. 이어 30년 가까운 시간의 굿즈들이 대량으로 공개되자 윤하는 박수를 치며 "어머어머. 우와 잠깐만", "이야~ 대박이다"라며 성공한 덕후의 리얼한 환호성으로 가득 채웠다.한편, 허니제이는 예상치 못한 양다리(?) 고백으로 현장을 술렁이게 했다. H.O.T. '캔디' 영상을 보며 "안무를 처음 외워서 췄던 게 '캔디'"라며 팬심을 인증하는가 하면, 젝스키스가 등장하자 "젝스키스 앨범도 있다. 사실 전 둘 다 좋아했었다. 양다리였다"고 파격 고백을 해 장성규를 당황시켰다.H.O.T.의 대표 히트곡 '캔디'를 최근 리메이크했던 마크는 "'캔디'를 리메이크를 할 수 있었던 것 자체가 영광. 역시 레전드는 레전드"라며 초롱초롱한 눈빛으로 감동과 존경심을 드러냈다.이와 더불어 선풍적인 인기로 전 세계를 휩쓸고 있는 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 메기강 감독이 "사자보이즈의 실제 모델은 H.O.T."라고 밝히며 1세대 아이돌이 글로벌 케이팝의 시작점이었음을 증명한다.이에 출연자 모두를 '덕질 모드'로 만든 전설적인 '1세대 아이돌', 세계를 뒤흔든 케이팝의 서막이 모두 공개될 이번 '꼬꼬무' 방송에 대한 기대감이 상승한다.'꼬꼬무'의 '케이팝 혼문의 탄생' 편은 27일 밤 10시 20분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)