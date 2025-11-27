"소아천식 환자, 알레르기 없어도 반려동물 키우면 천식 악화"

▲ 알레르기 검사실

알레르기성 소아천식 환자가 반려동물 알레르기는 없어도 반려동물을 키우면 천식이 악화하는 경향이 있다는 연구 결과가 나왔습니다.질병관리청 국립보건연구원은 소아천식 코호트(동일집단)를 활용한 다기관 연구에서 이같이 확인했다고 27일 밝혔습니다.이번 연구는 개·고양이 등 반려동물 알레르기 검사에서 반응이 나오지 않은 '음성'이지만 실제 생활에서 반려동물에 노출되면 천식 증상이 악화하는 임상 현상에 대해 연관성을 뒷받침하는 결과입니다.연구진은 5∼15세 소아천식 환자 975명의 반려동물 보유 여부, 알레르기 상태, 폐 기능, 기도 염증 지표, 최근 1년 입원력, 천식 중증도 등을 분석했습니다.연구 시작 시점으로부터 6개월, 12개월 후까지 경과도 관찰했습니다.그 결과 알레르기성 소아 천식 환자 중에서 반려동물을 키우는 사람이 반려동물을 키우지 않는 사람보다 기도 염증과 천식이 더 심했습니다.6개월 추적 시점에서도 반려동물 보유군의 기도 염증은 계속 상승했습니다.12개월 시점에서는 보유군과 비보유군 간 차이가 다소 줄어드는 양상을 보였는데, 이는 계절성과 생활 습관 변화 등 다양한 요인이 복합 작용했을 수 있어 더 정밀한 평가와 장기 추적이 필요하다고 연구진은 설명했습니다.서울아산병원 유진호 교수 등 연구진이 수행한 이 연구 결과는 알레르기 질환 분야 상위 국제 학술지 'AAIR'(Allergy Asthma&Immunology Research)에 게재됐습니다.질병청은 다음 달 반려동물 알레르기 예방관리 수칙을 발표할 예정입니다.(사진=연합뉴스)