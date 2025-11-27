[정치쇼] 박지원 "'내란 부두목' 한덕수에 15년 구형? 재판장, 구형 이상 실형 때릴 것"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.

이미지 확대하기

▷김태현 : 이어서 대한민국 유일무이한 정치9단과 함께합니다. 더불어민주당 박지원 의원입니다. 의원님, 안녕하세요.▶박지원 : 해남 배추로 김장했어요?▷김태현 : 제가 직접 담그지 않았는데요. 해남 배추로 한다는 건 제가 집에서 들어봤기 때문에 해남 배추로 했을 겁니다.▶박지원 : 감사합니다.▷김태현 : 직접 했는지, 샀는지는 모르겠지만 배추는 해남 배추가 맞아요.▶박지원 : 어제 무려 1,000톤이 캐나다로 수출했습니다.▷김태현 : 배추도 수출해요?▶박지원 : 배추도요.▷김태현 : 아, 교민...▶박지원 : 해남 배추가 그렇게 세계적으로 명품인 거예요.▷김태현 : 해남에서 이렇게 절여서 또 배송도 해 준다고 그러던데요.▶박지원 : 해남 고구마가 또 유명한데 고구마연구센터도 발족했고요.▷김태현 : 그래요?▶박지원 : 해남이 달라지고 있습니다.▷김태현 : 해남 좋지요.▶박지원 : 그렇지요.▷김태현 : 맛있는 음식도 있고요.▶박지원 : AI 6조가 투자가 들어오는가 하면 그러한 농산물도 좋고, 또 금년에 쌀값이 좋아서 농민들이 해피합니다. 김도 아주 잘 돼요.▷김태현 : 해남에 의원님이 훌륭하시니까 그냥 지자체가 잘되네요.▶박지원 : 사람 하나가 바뀌니까 이 나라에 민주주의가 회복되고, 천지개벽되고 있는데 해남도 그런 것 아닌가 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 의원님, 알겠습니다. 이 얘기부터 해 볼게요. 한덕수 전 총리 어제 특검에 15년 구형이 있었고, 한덕수 전 총리의 최후진술이 있었거든요. 의원님, 한덕수 전 총리하고 안 지, 굉장히 오래되신 사이잖아요.▶박지원 : 잘 알지요 그런데 그렇게 명석한 분이 재판받으면서 기억이 안 난다? 한국에서 제일 똑똑한 기억력이 좋은 사람이에요.▷김태현 : 원래요?▶박지원 : 네.▷김태현 : 그러니까 그 자리까지 갔겠지요.▶박지원 : 저는 재판과정에서나 내란과정에서 그분만이 윤석열에게 그 강력하게 반대를 할 수 있는데 그렇게 수양버들처럼 왔다 갔다 하고, 재판받는 태도도 기억이 안 난다? 엊그제 모든 CCTV가 그걸 증명하고 있는데 안 난다 이런 얘기는 지극히 저는 안 좋은 태도였다. 그래서 제가 볼 때는 구형 15년, 제가 대북송금 특검 때 구형 20년 받았습니다.▷김태현 : 정말요?▶박지원 : 네.▷김태현 : 그때요? 노무현 정부 초반에.▶박지원 : 20년.▷김태현 : 그렇게 많이 줬어요?▶박지원 : 그렇지요, 20년. 그런 검찰이 내란 부두목한테 15년 구형? 저는 재판장이 구형 이상의 실형을 때릴 것이다 저는 그렇게 예상합니다.▷김태현 : 구형이 적다는 말씀이시군요. 의원님 20년은 예상외인데요. 그렇게 많이 구형했었나요? 그런데 한 전 총리 최후진술을 보니까 “대통령의 뜻을 돌리려 했으나 역부족이었다.”, “절망만 사무친다.”, “복기할수록 제가 부족한 사람이었다.” 이런 얘기하거든요. 이건 어떻게 들으셨습니까?▶박지원 : 그건 본인의 진심일 거예요.▷김태현 : 이거는요?▶박지원 : 네. 그렇지만 단호하게 대통령을 반대했으면 안 일어났어요.▷김태현 : 더 결기 있게 했어야 된다.▶박지원 : 그렇지요. 그냥 들으면서 자기 생각은 그렇게 했겠지요.▷김태현 : 마음속에만 있었나 보다라는 말씀이시군요.▶박지원 : 네. 대통령께 이건 절대 안 됩니다. 제가 김대중 대통령 5년간 청와대에서 모시면서 제가 늘 그 얘기를 했어요. 비서는, 장관은 대통령의 입을 두 손으로 막고, 차 앞에 들어눕는 그런 결기가 있어야 된다. 그런 태도를 보이지 못해서 나라의 불행을 이렇게 가져온 사람 아니에요. 조연이에요, 조연. 아카데미 조연상 받을 사람이에요.▷김태현 : 본인이 결국 위증이라고 나중에는 인정을 했는데, CCTV 보고요.▶박지원 : 글쎄요. 위증은 위증이지만요. 그 CCTV에 그렇게 명명백백하게 나오는데 엊그제 일인데, 불과 몇 개월 일인데 기억력이 없다? 다른 사람은 몰라요. 한덕수, 세계에서 제일 좋은 대학 나온 사람 아니에요. 공부 제일 잘한 사람이에요. 한덕수가 기억이 없다 하는 것은 국민을 우롱하고 역사를 배신하는 거예요.▷김태현 : 그 거짓말한다고 보시는 거지요? 기억이 안 난다는 것은요.▶박지원 : 그렇지요. 저도 가슴 아파요.▷김태현 : 한덕수 전 총리 잘 아시니까요. 한 전 총리는 지금 무슨 생각하고 있을까요?▶박지원 : 뭐 고생할 생각해야지요. 다른 거 뭐 있어요? 만약에 15년 받아도 90살 이상 넘어서 이제 나온다 하는 생각하니까 죽어서 나오는 거예요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님도 개인적으로는 좀 안타깝기는 하시겠어요.▶박지원 : 저도 이렇게 얘기하는 게 가슴 아프고, 밤에 잘 때는 한덕수 대행의 내외분을 생각해요. 그 사모님이나 다 8년 전에 돌아간 제 아내나 모두 같이 모이고, 같이 살았는데. 이게 있을 수 있는 일을 했어요? 내란을 어떻게 방조하고 그걸 단호하게 못 해요. 대통령님, 이건 안 됩니다 하고 한덕수 전 총리가 대통령 멱살이라도 잡고 호소를 했으면 이 꼴이 안 될 것 아니에요. 비겁해요.▷김태현 : 그러게요. 마음속으로는 잘못된 걸 알았을 건데 결기 있게 행동으로 옮기지 못했다.▶박지원 : 못했지요. 그리고 지금이라도 재판받으면서 제 잘못입니다, 제가 대통령을 막지 못한 것은 제 잘못입니다 이렇게 나와야 되지. 뭐 기억이 없다, 뭐가 없다 이건 아니지요. 윤석열 정부 사람들은 다 그렇게 비겁한 사람들이에요.▷김태현 : 의원님, 알겠습니다. 오늘 추경호 전 원내대표 체포동의안 표결이 있는데 통과는 되겠지요? 민주당에서 다 찬성을 하니까요.▶박지원 : 당연히 통과되겠지요.▷김태현 : 그런데 국민의힘이 지금 표결을 거부하거든요. 이거 왜 거부한다고 보세요?▶박지원 : 글쎄, 뭐 필리버스터를 한다 뭘 한다 하는데요. 자기들은 뭐 체포동의안 그거 기득권 내려놓겠다. 거짓말 아니에요. 한 말대로 해야지요.▷김태현 : 추경호 전 원내대표 본인은 포기하겠다고 했어요.▶박지원 : 그렇지요. 본인은 포기하겠다 했지만, 당은 그건 말도 안 되지요. 깨끗하게 하더라도 저는 어쩐지 추경호 전 원내대표의 행동은 있을 수 없는 일이지요. 그렇지만 국회에서는 가결되더라도 영장은 실질심사에서 기각되지 않을까 이렇게 예상합니다.▷김태현 : 영장이 기각될 거다?▶박지원 : 저는 그렇게 봐요. 물론 사법부에서 결정할 일이지만요.▷김태현 : 아마 민주당 의원분들한테 물으면 다 구속될 거야 이렇게 얘기하시는 것 같던데요.▶박지원 : 글쎄요, 저는 그런다 이거지요.▷김태현 : 왜요?▶박지원 : 증거인멸의 우려가 없고, 현역 국회의원이기 때문에 도주의 우려가 없지 않는가 이렇게 봅니다.▷김태현 : 그런데 일부 기사 보니까 만약에 기각이 되면 국민의힘에서 이거 봐, 너희 국민의힘을 내란정당으로 만들려는 민주당과 내란특검의 프레임은 깨진 거야라고 강한 공세를 펼 거다 이런 보도 있던데요.▶박지원 : 영장이 기각된다고 해서 죄가 없어지는 건 아니에요.▷김태현 : 유무죄를 다퉈봐야지요.▶박지원 : 불구속 재판을 받을 뿐이지요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님 최근에 많이 보도되고 있는 이 얘기해 볼게요. 김건희 여사하고 박성재 전 법무부 장관 사이에 오갔다는 그 문자메시지 있잖아요.▶박지원 : 도대체 김건희라는 여자는 목걸이 돈 되는 것을 잘 받는가 하면, 그렇게 심지어 사법부 재판까지 농단하고 법무부 장관에게 구체적 지시를 했다고 하면 역시 제가 얘기한 대로 대통령 김건희, 영부남 윤석열이었다 이게 또 증명되더라고요. 박성재 전 장관도 저하고 과거부터 잘 아는 사람이지만요.▷김태현 : 아, 그러세요?▶박지원 : 어떻게 영부인 김건희의 지시를 받고 그러한 카톡을 주고받는가. 이게 총체적으로 윤석열이 썩었으니까 다 썩은 놈들이 그 정부에 있었다 이렇게 생각합니다.▷김태현 : 저는 이런 걸 저도 상상을 해 본 적이 없어서.▶박지원 : 있을 수가 없는 일이지요.▷김태현 : 영부인이 직접 법무부 장관에게 자기 수사 얘기를.▶박지원 : 당나라 측천무후나 우리 장희빈 이런 사람도 이런 건 없었어요. 이게 말이 됩니까. 김명수 왜 수사 안 하느냐, 김정숙 김혜경 두 여사는 되어 가느냐. 이건 대통령도 간섭할 일이 아니에요. 이걸 고분고분 듣고 있었던 박성재는 한덕수하고 똑같은 비겁한 사람들 아니에요.▷김태현 : 이 문자에서 우리가 알 수 있는 건 역시 김관현 여사가 V0였다.▶박지원 : 그렇지요. 대통령이었다. 제 말이 하나도 안 틀려요. 제가 윤석열 초창기에 딱 대통령 김건희, 영부남 윤석열 제 말이 하나라도 틀리지 않았어요. 그런데 대통령도 이런 대통령을 우리 역사상 가진 적이 없어요. 이건 박정희, 전두환보다도 김건희 독재는 더 심했다 저는 그렇게 봐요.▷김태현 : 그런데 의원님 지금도 아니고 정권 초에 의원님은 뭘 보고 이거 대통령 김건희, 영부남 윤석열이야. 뭘 보고 그렇게 판단하신 거예요?▶박지원 : 딱 나서는 거 보면 싹이 노랗다고 하잖아요. 될 나무는 떡잎부터 알아본다고 딱 하는 짓이 이건 대통령이에요.▷김태현 : 초기부터 보셨을 때요?▶박지원 : 네. 제가 최근 들은 얘기에 의하면 김건희 변호사하고 자기 변호사하고 겹치는 사람이 있대요.▷김태현 : 윤석열 전 대통령의 변호인과 김건희 여사의 변호인 중에?▶박지원 : 네. 그런데 같은 시간에 중앙지법에서 재판을 받았잖아요.▷김태현 : 그런 적이 있었지요.▶박지원 : 이때 윤석열이 진짜 순애보야. 자기한테 있지 말고 영부인 도와줘라.▷김태현 : 그래요?▶박지원 : 그리고 사랑한다는 말을 전해 줘라.▷김태현 : 정말요? 변호인 통해서?▶박지원 : 그런 소리가 들리더라고요.▷김태현 : 그러면 변호인이 여사님, 대통령님이 사랑하신답니다 뭐 이렇게 전달하고 이랬을 거란 말씀이신 거잖아요. 저는 그 변호사가 누군지 알 것 같은데요.▶박지원 : 그런데 최근에 김건희는 윤석열의 그 모습을 TV나 언론 영상을 보고 많이 무너졌대요.▷김태현 : 김건희 여사가요? 왜요?▶박지원 : 두 분이 서로 사랑하는 것은 좋지요.▷김태현 : 그거야 뭐 부부니까요.▶박지원 : 그렇지만 정당한 사랑을 해야 하고, 아내가 잘못하면 남편이 지적해 주고. 서로 이런 거 아니에요? 저도 제 아내가 살았을 때 이런 독한 인터뷰를 하고 나면 난리예요. 어떻게 그럴 수 있느냐. 특히 한덕수 친구 아니냐, 그 사모님 나랑 같이 모임하고 있지 않느냐. 그런 부부가 돼야 되는데요. 그건 뭐 사랑한다는 말만 전해 주라고. 이건 잘못된 사랑이지요.▷김태현 : 의원님, 김건희 여사가 윤석열 전 대통령 재판받는 모습 보고 무너졌다는 얘기는 윤 전 대통령이 버티지 못하면 그 칼이 다 나한테 올 거다 이런 두려움 때문이라고 보시는 거예요?▶박지원 : 그것 때문이 아니라 누구나 그러겠지요. 윤석열은 술을 못 마시니까, 술을 안 먹으면 체중이 빠지잖아요.▷김태현 : 그렇지요.▶박지원 : 저도 그래서 좋아요. 국정원 업무보고 받고도 술을 그렇게 많이 마시고, 걸어나오지 못할 정도로. 심지어 술시가 윤석열은 5시라는 거 아니에요. 5시쯤 장관들을 부르면 컨디션 사서 온대요.▷김태현 : 오후 5시에요? 정말요?▶박지원 : 네.▷김태현 : 저는 처음 듣는 얘기예요.▶박지원 : 그런 알코올 홀릭, 주정뱅이. 대통령 했으니까 나라가 이 꼴 된 거예요. 그러나 사람이 하나 바뀌니까 이 나라 민주주의가 회복되고, 천지개벽으로 잘되잖아요. 그게 이재명이에요. 우리는 12월 3일 내일모레가 되지만 역사적으로 총 한번, 칼 한번 쓰지 않고 국민의 힘으로 계엄을 저지시켰어요. 그리고 내란 우두머리를 구속했어요. 비리의 원상인 돈이라고 하면 양잿물도 먹어버리는 김건희도 구속했어요. 그리고 무엇보다도 평화적 정권교체를 통해서 이재명 정부가 탄생했어요. 이건 세계의 유래를 찾아볼 수 없는 쾌거입니다.▷김태현 : 네.▶박지원 : 그렇지만 우리 국민들은 지금 불안한 거예요. 윤석열, 김건희가 다시 나와서 돌아다닐 것 같고, 한덕수, 박성재 저런 걸 보고 불안한 거예요. 그렇기 때문에 우리는 사법부가 제대로 내란재판부를 구성해서 재판해라. 이러지만 한편 또 희망도 보이더라고요. 방금 김용태 의원의 인터뷰도 제가 잠깐 들었습니다마는.▷김태현 : 사과해야 된다.▶박지원 : 국민의힘 소장파들이 우리라도 사과하자, 우리라도 반성하고 사과하자. 이러한 것이 나와야 돼요. 그리고 그러한 것을 주도하는 사람이 그래도 보수의 미래, 국민의 미래라고 할 수 있는 한동훈 전 대표가 깃발을 들어야 하지. 배짱이 없어서 이쪽에 간 보고 저쪽에 간 보고 ‘간동원’ 돼서는 안 된다고요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 우리 김태현 변호사하고 친구 아니에요. 그렇게 얘기하세요.▷김태현 : 잘 전하겠습니다. 정치9단이 그렇게 말씀하셨다고요.▶박지원 : 진짜예요. 제가 몇 번 얘기를 하잖아요. 그래도 한동훈은 잘못이 많지만. 예를 들면 노웅래 의원 구속동의서 국회에서 설명하면서 돈을 세는 부스럭거리는 소리까지 다 녹음돼 있다. 그래서 제가 그랬어요. 나도 돈도 많이 받아보고 줘보기도 했는데 부스럭거리는 소리는 한번도 못 들어봤다. 어제 무죄 되잖아요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 이런 무례한 검찰 행태를 보인 것은 잘못이지만 그래도 한동훈은 우원식 의장이 계엄무효 선언을 할 때 18명을 보내주고, 우리가 탄핵할 때 200명이 안 되니까 한동훈의 도움으로 윤석열을 탄핵시켰잖아요. 이런 공이 있어요. 그리고 지금도 윤석열과 절연을 하고 있고, 각을 세우는데요. 배짱이 없어. 이건 치고 나가야 돼요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 이 얘기해 볼게요. 1인 1표제가 시끌시끌한데요. 그런데 많이 나오는 얘기가 왜 또 하필이면 대통령 외국 가셔서 국빈방문하고 있는 중에 또 시끄럽게 해? 이 얘기가 나오거든요. 이건 어떻게 보세요?▶박지원 : 대통령이 외국 가시면 꼭 정청래 대표가 그런 일이 나오니까 진짜 과거에 손학규의 저주처럼 정청래의 저주가 있는 것 아닌가 이런 생각도 하지만요. 1인 1표제가 방향 자체는 옳아요. 과거 김대중 총재가 민주당을 이끌 때, 또 과거 취약지역에는 당원이 없었습니다. 그렇기 때문에 대의원제로 보전을 해 줬는데요. 대의원 숫자보다도 당원이 적은 그런 지역이 많기 때문에 자기 아내, 형님, 처제 이런 경우가 있었어요. 취약지역을 보존하기 위해서요. 그렇게 육성된 민주당이 정권을 네 번째 잡았습니다.▷김태현 : 네.▶박지원 : 그렇기 때문에 지금은 취약지역도 어느 정도 당원을 확보하고 있는 건 사실이지만요. 그러나 절대적으로 권리당원에 대해서는 수도권과 호남에 족탈불급이에요. 그렇기 때문에 그러한 지역에는 좀 보존의 방법을 택해 주고, 1인 1표제가 좋았는데요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 또 1인 1표 대의원제를 했을 때 지방선거 공천이 내일모레 있잖아요. 거기서 비리가 많이 발생했어요. 과거에는 그런 것도 그냥 모른 척하고 넘어갔는데요. 만약 내년 지방선거 공천에 만약 돈거래가 있는 그런 게 한 건만 나오면 민주당은 박살나는 거예요. 그래서 이러한 것을 방지하는 데는 1인 1표제가 옳지만요.▷김태현 : 네.▶박지원 : 저는 정청래 대표께서 조금 더 숙의과정을 지내고, 또 설득을 하고, 김대중 대통령도 국민의 손을 잡고 반보 앞에 걸어가지만 국민이 못 따라올 때는 손을 놓지 말고 설득하라 했잖아요. 그리고 그러한 설득이 좀 부족했고요. 이번에도 당에서 연기해서 취약지역을 보존하는 TF를 구성했기 때문에 잘된 거예요.▷김태현 : 의원님, 알겠습니다. 박지원 의원이었습니다. 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]