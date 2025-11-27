정부, 우크라전 한국인 의용군 사망 확인…현지서 장례식

▲ 러시아와의 전쟁 중 사망한 우크라이나 군인들의 묘소에 친척들이 추모하고 있다. (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

우크라이나에서 러시아에 맞서 싸운 한국인의 사망이 확인됐습니다.외교부 당국자는 오늘(27일) "우크라이나 의용군으로 참전 중 사망한 우리 국민 1명의 장례식이 현지 시각 25일 키이우에서 개최됐다"고 말했습니다.장례식에는 현지 한국 공관 영사가 참석했습니다.우크라이나 측은 이 한국인의 사망과 장례식 일정 등을 한국에 통보했던 것으로 전해졌습니다.정부는 사망자의 인적 사항을 공개하지 않았습니다.다만 그는 50대 김 모 씨로, 지난 5월 도네츠크에서 러시아군과 교전 중 사망한 것으로 알려졌습니다.앞서 AFP통신은 우크라이나 키이우에서 태극기가 덮인 관 앞에 우크라이나 군인이 무릎 꿇은 모습을 담은 25일 자 사진을 보도하며 "전사한 한국인 의용군의 관에 장병들이 경의를 표하고 있다"고 설명했습니다.우크라이나 전쟁에 한국인이 의용군으로 참전했고 이들 중 일부가 사망했다는 소식이 그간 러시아 정부 당국 등을 통해 전해진 바 있으나 외교부는 "확인 중"이라는 입장이었습니다.외교부 당국자는 "현지 공관이 유가족에게 필요한 영사 조력을 제공하고 있다"고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)