'주토피아 2', 박스오피스 1위 데뷔…첫날 30만 명 봤다

이미지 확대하기

디즈니 애니메이션 영화 '주토피아 2'가 개봉 첫날 박스오피스 1위에 올랐다.27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 영화 '주토피아 2'는 개봉 첫날인 26일 전국 30만 9,210명의 관객을 동원해 '위키드: 포 굿', '나우 유 씨 미 3'를 제치고 전체 박스오피스 1위에 올랐다.이는 디즈니 속편 애니메이션 흥행 계보를 이어간 '모아나2'(19만 6,876명), '인사이드 아웃2'(19만 4,831명)의 개봉 첫날 스코어를 크게 넘어선 기록이다. 뿐만 아니라 전편인 '주토피아'의 오프닝 스코어(3만 5,604명)보다 약 9배 증가한 수치다.또한 이는 천만 관객을 동원한 '겨울왕국2'의 오프닝 스코어(60만 6,618명)에 이어 역대 디즈니 애니메이션 오프닝 스코어 2위에 해당하는 기록이다.'주토피아 2'는 다시 돌아온 '주토피아' 최고의 콤비 '주디'와 '닉'이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 '게리'를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처. 2016년 개봉해 국내에서 471만 명을 모은 '주토피아'의 속편이다.한편, '주토피아 2'의 흥행에 이날 극장을 전체 관객 수는 42만 8,845명을 기록했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)