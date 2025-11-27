국회, '계엄 해제 의결 방해 혐의' 추경호 체포동의안 오늘 표결

▲ 추경호

국회는 오늘 본회의를 열어 국민의힘 추경호 의원에 대한 체포동의 요구서(체포동의안)를 표결합니다.12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원은 국회의 계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 내란 특별검사팀에 의해 구속영장이 청구됐습니다.국회의원 체포동의안은 재적 과반이 출석하고 출석 의원 과반이 찬성하면 가결되는데, 과반 넘는 의석을 보유한 더불어민주당이 처리에 찬성하는 입장인 만큼, 추 의원에 대한 체포동의안은 통과될 가능성이 높습니다.체포동의안이 국회 본회의를 통과하면 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리고, 부결되면 법원은 심문 없이 영장을 기각합니다.한편 여야는 오늘 본회의에 앞서 우원식 국회의장 주재로 원내대표 회동을 엽니다.이 자리에서 체포동의안 표결 외 법안 상정 여부와 대장동 항소 포기 관련 국정조사 등이 논의될 걸로 보입니다.미국 관세 정책과 글로벌 공급과잉 등 대내외적 요인으로 위기에 놓인 철강산업을 지원하는 이른바 'K-스틸법', 대입 전형에 '지역 의사' 선발 규정 등을 담은 지역 의사 양성·지원법 등 법안 80여 건이 본회의 부의를 앞둔 상태입니다.