음바페 '6분 42초 만에 해트트릭'…UCL 역대 최단 시간 2위

▲ 골 넣고 비니시우스 주니오르와 기뻐하는 음바페(오른쪽)
스페인 프로축구 레알 마드리드의 골잡이 킬리안 음바페가 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 7분도 채 되지 않은 시간에 해트트릭을 작성하고 총 4골을 폭발하며 팀 승리를 이끌었습니다.
음바페는 오늘(27일) 그리스 피레아스의 카라이스카키스 스타디움에서 열린 올림피아코스(그리스)와의 2025-2026 UCL 리그 페이즈 5차전 원정 경기에서 4골을 몰아쳐 팀의 4대 3 승리를 책임졌습니다.
음바페는 이번 시즌 UCL에서 9골을 기록, 득점 선두로 도약했습니다.
스페인 프리메라리가(라리가)에서 13골을 터뜨려 득점 선두로 나선 음바페는 UCL에서도 5경기 9골이라는 매서운 골 감각을 뽐내며 득점왕을 향해 본격적으로 시동을 거는 모습입니다.
그는 올 시즌 두 대회를 합해서만 18경기에서 22골을 넣었습니다.
특히 이날 음바페는 전반 22분과 전반 24분, 전반 29분에 3골을 몰아쳐 해트트릭을 작성하는 집중력을 발휘했습니다.
UEFA 공식 홈페이지에 따르면 음바페가 첫 번째 골부터 세 번째 골을 넣기까지의 시간은 6분 42초로, UCL 역대 2위에 해당하는 기록입니다.
UCL 역대 최단 시간 해트트릭은 무함마드 살라흐(리버풀)가 2022년 10월 레인저스(스코틀랜드)를 상대로 작성한 6분 12초입니다.
10월 1일 카이라트와의 2차전(3골)에 이어 UCL에서 시즌 두 번째이자 통산 5번째 해트트릭을 달성한 음바페는 UCL 통산 해트트릭 순위에선 4위, 단일 시즌 최다 해트트릭에선 2위에 올랐습니다.
UCL 역대 최다 해트트릭 1위는 나란히 8회씩을 기록한 리오넬 메시(현 인터 마이애미)와 크리스티아누 호날두(현 알 나스르)이며, 한 시즌 최다 해트트릭은 2015-2016시즌 호날두의 3회로 음바페가 이번 시즌 경신할 가능성이 있습니다.
이날 전반 8분 올림피아코스의 시키뉴에게 선제골을 내준 레알 마드리드는 음바페의 3골로 순식간에 전세를 뒤집었습니다.
후반 7분 메디 타레미가 한 골을 따라붙자 음바페는 후반 15분 4번째 골로 추격을 따돌렸고, 레알 마드리드는 후반 36분 한 골을 더 허용하고도 승점 3을 지켜냈습니다.
최근 공식전 3경기 무승(2무 1패)에서 벗어난 레알 마드리드는 이번 UCL 리그 페이즈에서 4승 1패로 승점 12를 쌓아 5위로 도약했습니다.
올림피아코스는 승리 없이 2무 3패로 36개 팀 중 33위(승점 2)에 그쳤습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)