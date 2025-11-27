[단독] '만취 도주' 군사경찰 차량, 버스가 막았다

<앵커>



최근 경기 화성에서 한 영관급 군사 경찰이 만취 상태로 차를 몰다가 음주 단속 경찰관을 치고 달아난 사건이 있었습니다. 저희가 확보한 당시 추격 영상에는 경찰을 따돌리려고 도로 위 시설물까지 치고 달아나는 아찔한 모습이 담겨 있었습니다.



권민규 기자가 취재했습니다.



<기자>



어두운 저녁, 경찰관이 다급하게 순찰차에 올라탑니다.



잠시 뒤, 버스 오른편에서 SUV 한 대가 나타나더니 차선을 가로질러 빠른 속도로 순찰차를 따돌립니다.



차선 규제봉까지 들이받으며 위험천만한 곡예 운전을 한 남성은 육군 소속 영관급 군사경찰 A 씨였습니다.



[구 모 씨/버스기사 : 순찰차가 쫓아가면서 추월을 약간 하니까 추격당하던 차가 방향을 뒤에서 갑자기 돌려버린 거죠.]



얼마 가지 못해 가로막힌 A 씨 차량을 발견한 버스기사 구 모 씨는 1차로에 버스를 정차시켜 도주로를 원천 차단했습니다.



음주단속에 불응한 채 7km를 달아나던 A 씨가 도망가지 못하도록 구 씨가 큰 역할을 한 것입니다.



[구 모 씨/버스기사 : 때마침 그 경찰차가 손을 내밀고 정지해 달라고 도움을 요청을 하는 것 같더라고요. 그래서 바로 서가지고 했더니 그 경찰분이 내리셔가지고 체포하는….]



A 씨 검거 과정에서 경찰관 1명이 바닥에 구르며 손과 무릎을 다치기도 했습니다.



음주 측정 결과 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었습니다.



경찰은 버스기사 구 씨의 도움으로 A 씨를 특수공무집행방해와 음주운전 혐의로 현행범 체포했습니다.



음주단속 현장에서 도주한 지 20여 분만이었습니다.



[구 모 씨/버스기사 : 회사에서 한 달에 한 번 수시로 영상과 안전 교육을 수시로 받고 있거든요. 생각 이전에 몸이 움직였던 것 같습니다.]



경찰은 A 씨의 신병을 군에 인계하고, 버스기사 구 씨에게는 감사장을 전달할 예정입니다.



(영상편집 : 김윤성)