"인생의 두 번째 봄"…시니어 모델 된 예산 신중년 여성들

▲ 시니어 모델 된 예산 신중년 여성들

"인생의 두 번째 봄을 살고 있어요."충남 예산지역 50세 이상 신중년 여성들이 시니어 모델로 변신하고 있습니다.어제(26일) 예산군에 따르면 행복채움 4기 시니어 모델 아카데미 수료식이 최근 열렸는데, 지난 9월 1일부터 12주 진행된 교육과정을 성실히 이수한 수강생 10명에게 수료증이 전달됐습니다.인생의 새로운 도전에 나선 이번 수강생들의 평균 나이는 61세나 됩니다.이들은 매주 2시간씩 예산군여성회관에서 몸의 균형과 바른 자세, 걷기 교육 등을 받으며 건강을 유지하고 자신감을 회복했습니다.충의사 은행나무길을 배경으로 진행된 수료식에서는 그동안 갈고닦은 워킹과 포즈를 선보였습니다.예산군의 시니어 모델 아카데미는 지난해 상반기 시작돼 반기마다 10명의 수료생을 배출하고 있습니다.일부는 아카데미 강사를 통해 모델 활동에 나서기도 한 것으로 알려졌으며, 예산장터 삼국축제 때 워킹 시연을 하는 등 각종 행사에 참여하고 있습니다.이들을 교육한 심미경 경기수원시니어모델협회장은 "나이에 대한 한계를 넘어 스스로의 삶에 자긍심을 더해가는 모습이 인상 깊었다"며 "지역 시니어들이 문화예술을 통해 더 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 돕겠다"고 말했습니다.예산군 관계자는 "신중년 여성들이 자신의 매력을 재발견하고 새로운 도전을 시작하는 소중한 계기가 됐다"며 "앞으로도 다양한 사회교육 프로그램을 통해 여성 삶의 질 향상과 자기 계발을 꾸준히 지원하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=예산군 제공, 연합뉴스)