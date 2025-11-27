트럼프, '노화 직면' 보도 NYT 맹비난…"사실과 정반대"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 79세의 고령 탓에 자신이 노화해 기력이 쇠한 모습을 보인다는 미 일간 뉴욕타임스(NYT)의 보도를 강하게 비난하면서 건강에 문제가 없다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 26일, 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "내 에너지가 떨어지는 날이 있을 것이고 이는 모두에게 일어난다"며 "하지만 최근 받은 완벽한 신체검사와 포괄적 인지 테스트(그것은 완벽했다)를 고려하면, 그것(노화)은 지금 분명 아니다"라고 적었습니다.NYT는 전날 트럼프 대통령이 최근 공식 석상에서 꾸벅꾸벅 조는 모습을 보이거나 공개 일정 시간이 전보다 짧아지는 등 노화의 현실에 직면한 징후가 보인다고 보도했습니다.이에 트럼프 대통령은 지난해 대선 압승, '8개의 전쟁 종식', 주식시장에서 48개의 새로운 최고치 기록, 경제 호황, 인플레이션 및 물가 하락 등의 성과를 나열한 뒤 "이를 하려면 엄청난 업무와 에너지가 필요하며, 나는 평생 이렇게 열심히 일해 본 적이 없다"고 반박했습니다.그러면서 "그런데도 곧 폐간할 NYT의 급진 좌파 미치광이들은 사실과 정반대임에도 내가 아마도 기력을 잃고 있다는 '히트 피스'(hit piece·편향된 정보를 객관적 뉴스처럼 제시해 특정인의 명예를 훼손하는 비판적 기사)를 보도했다"고 비난했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)