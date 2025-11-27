제주 해안서 또다시 차 봉지 마약 발견…두 달간 16차례

▲ 제주시 구좌읍 하도리 해안가에서 발견된 차 봉지 마약

제주도 해안에서 '차'(茶) 봉지로 위장한 마약이 또다시 발견됐습니다.제주지방해양경찰청은 어제(26일) 오전 11시 15분 제주시 구좌읍 하도리 해안가에서 식물 조사 중이던 한 연구원에 의해 우롱차 포장지에 싸인 마약류 의심 물체가 발견됐다는 신고를 접수했다고 밝혔습니다.해경은 해당 물체가 최근 제주 해안에서 발견되는 우롱차 포장 형태의 케타민과 유사하다고 보고 간이 시약 검사한 결과 양성 반응이 나왔다고 설명했습니다.이로써 9월 29일부터 이날까지 약 두 달간 제주시 제주항·애월읍·조천읍·구좌읍·용담포구·우도 해안가와 서귀포시 성산읍 광치기해변 등 총 16차례에 걸쳐 차(茶) 봉지로 위장한 마약이 발견됐습니다.제주에서 발견된 마약량은 총 35㎏에 달하며, 통상 1회 투여량 0.03ｇ 기준 약 117만 명이 동시에 투약할 수 있는 양입니다.해경 등은 마약이 주로 발견된 지역인 제주 북부 해안가를 중심으로 집중 수색을 벌이고 있으며 국제 공조를 통해 정확한 마약 유입경로 등을 추적하고 있습니다.(사진=제주지방해양경찰청 제공, 연합뉴스)