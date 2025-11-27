대통령실 인근 공중화장실서 70대 분신 시도…생명에 지장 없어

▲ 분신 시도 현장에 출동한 경찰과 소방

서울 용산구 대통령실 인근에서 70대 남성이 분신을 시도해 병원에서 치료받고 있습니다.경찰과 소방에 따르면 70대 남성 A 씨는 그제(25일) 오후 11시 10분 대통령실 인근 어린이공원 공중화장실에서 밖으로 나오며 돌연 자기 몸에 불을 붙였습니다.대통령실 외곽 경비를 맡는 202경비대 직원이 소화기를 뿌려 불은 금세 꺼졌습니다.A 씨는 얼굴에 2도 화상을 입고 인근 병원에 옮겨졌으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.A 씨에게서 유서는 발견되지 않았습니다.그는 별다른 발언도 하지 않은 것으로 알려졌습니다.경찰은 A 씨의 상태가 회복되는 대로 자세한 경위를 조사할 방침입니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=용산소방서 제공, 연합뉴스)