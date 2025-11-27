뉴스

'김건희-박성재 문자' 특검 협의…'검찰농단' 본격 수사

원종진 기자
작성 2025.11.27 06:22 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

김건희 여사가 지난해 박성재 당시 법무장관에게 자신에 대한 수사 진행 상황을 확인하고, 김혜경 여사를 비롯한 당시 야권 쪽 수사가 왜 이렇게 더디냐고 독촉하듯이 보낸 문자 메시지들을 특검팀이 확보했죠. 김건희 특검팀은 김 여사가 실제로 검찰 수사에 개입하고 지시를 내린 거라면 국정 농단에 해당할 수 있다고 판단하고 수사 검토에 착수했습니다.

원종진 기자입니다.

<기자>

김건희 여사가 박성재 전 법무장관에게 자신의 수사 상황을 물어보는 내용의 문자메시지를 보낸 것 등에 대해 내란 특검과 김건희 특검이 수사협의에 착수했습니다.

앞서 내란특검팀은 박 전 장관 휴대전화 분석을 통해, 지난해 5월 김 여사가 박 전 장관에게 자신에 대한 수사 진행상황을 묻는 메시지를 확보했습니다.

당시는 이원석 전 검찰총장이 디올백 사건 전담수사팀 구성을 지시한 시기입니다.

또 다른 메시지에는 김혜경·김정숙 여사 사건과 김명수 대법원장 사건을 거론하며, 이런 수사들은 왜 진행이 안 되느냐고 채근하는 내용도 담겼습니다.

내란특검팀은 일단 박 전 장관이 김 여사로부터 수사 문의나 청탁을 받았다면 청탁금지법 위반 혐의를 적용할 수 있다고 보고 있습니다.

그런데 김건희 특검팀 또한 김 여사의 행위가 추가 국정농단에 해당될 수 있는지 보고 있습니다.

김 여사가 박 전 장관에게 단순 문의하는 수준을 넘어, 구체적 수사 방향이나 검찰 인사와 관련해 부정한 영향력을 행사한 정황들이 포착됐기 때문입니다.

실제 김 여사가 박 전 장관에게 연락한 지 얼마 안 돼 법무부는 김 여사 수사를 진행하던 송경호 지검장 등 서울중앙지검 수뇌부를 교체했습니다.

또 명태균 사건이 불거진 이후에는 법무장관이 이례적으로 상세한 수사 보고를 받은 정황도 드러났습니다.

때문에 김 여사가 자신에 대한 수사 무마를 위해 검찰 인사에까지 개입했다는 이른바 '검찰 농단' 의혹에 대한 본격 수사가 이뤄질지 주목됩니다.

(영상편집 : 최혜영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
원종진 기자 사진
원종진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지