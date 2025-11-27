뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

1. 누리호 4차 발사 성공…위성 13기 궤도 안착

민간 주도로 제작된 한국형 발사체 누리호가 오늘(27일) 새벽 첫 야간 발사에 성공했습니다. 탑재된 13기 위성 모두 목표 궤도에 안착했고, 주 위성은 교신에도 성공했습니다.

2. 홍콩 아파트 대형 화재…"36명 사망·279명 실종"

홍콩 고층 아파트 단지에서 큰 불이 나 지금까지 36명이 숨지고, 279명이 실종 상태입니다. 인명피해가 더 늘어날 것으로 보이는 가운데, 홍콩경찰이 화재와 관련해 남성 3명을 체포했다는 외신 보도가 나왔습니다.

3. 징역 15년 구형…"전 국민 피해자 만들어"

내란특검이 내란 방조 등의 혐의를 받는 한덕수 전 총리에게 징역 15년을 구형했습니다. 특검팀은 내란을 막을 유일한 사람이었던 한 전 총리가 내란에 가담해서 국가와 국민 전체를 피해자로 만들었다고 강조했습니다.

4. 이 대통령, '이화영 재판' 퇴정 검사 감찰 지시

이재명 대통령이 일부 변호사들의 법관 인신공격과 검사들의 재판 방해 행위에 대해 우려와 유감을 표명하며 수사와 감찰을 지시했습니다. 이화영 전 경기부지사 재판에서 검사들이 집단 퇴정한 일을 겨냥한 것으로 보이는데, 국민의힘은 이 대통령이 본인 관련 사건에 사법 개입을 시도한다고 비판했습니다.
