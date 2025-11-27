프랑스 대법원, '불법 선거자금' 사르코지 유죄 확정

▲ 니콜라 사르코지 전 대통령

2012년 프랑스 대통령 선거를 앞두고 불법 선거 자금을 조성한 혐의로 재판에 넘겨진 니콜라 사르코지 전 대통령이 현지시간 26일, 대법원에서 최종 유죄 확정판결을 받았습니다.프랑스 대법원은 이날 사르코지 전 대통령 측의 상고를 기각하고 원심의 형을 확정했다고 밝혔습니다.대법원은 보도자료에서 각종 증거를 종합할 때 "선거 운동 자금의 불법 조달이 성립된다고 판단했다"며 "후보자(사르코지)는 선거운동 비용 지출에 동의했고 이런 지출이 법정 한도를 초과할 것임을 알고 있었다"고 설명했습니다.2007∼2012년 재임한 사르코지 전 대통령 측은 재선에 도전하면서 법정 한도의 배에 가까운 선거 비용을 쓰고 허위 영수증을 제출한 혐의로 기소됐습니다.사르코지 전 대통령이 고용한 홍보대행사 비그말리옹이 선거 운동 기간 사용한 금액은 최소 4천280만 유로(약 588억 원)로, 한도인 2천250만 유로(약 309억 원)를 훌쩍 넘어선 것으로 조사됐습니다.검찰은 수사 과정에서 사르코지 전 대통령이 비그말리옹의 영수증 조작 사실을 알았다는 점을 입증하지 못했지만 법원은 사르코지 전 대통령이 감독을 소홀히 해 상당한 이득을 봤다고 판단했습니다.1심은 이에 따라 2021년 9월 선거비 지출 한도를 초과한 혐의를 유죄로 인정하고 징역 1년을 선고하되 전자팔찌를 착용한 채 자택에서 복역하라고 판결했습니다.항소심 재판부는 지난해 2월 사르코지 전 대통령의 유죄를 인정하되 1심의 형보다 가벼운 집행유예 6개월을 포함한 징역 1년 형을 선고했습니다.대법원이 항소심 판결을 유지함에 따라 사르코지 전 대통령의 최종 형량은 사실상 징역 6개월로 정해졌습니다.다만 올해 70세인 사르코지 전 대통령의 나이나 신분 등을 고려할 때 교도소 수감보다는 전자팔찌를 착용한 상태로 가택 연금될 가능성이 큽니다.사르코지 전 대통령은 앞서 판사 매수 등의 혐의로도 2년의 집행유예를 포함한 징역 3년 형을 선고받았지만, 실형을 살아야 하는 1년은 가택 연금으로 대신했다.이마저도 고령을 이유로 조기 가석방이 승인돼 3개월 만에 가택 연금에서 해제됐습니다.사르코지 전 대통령은 2007년 프랑스 대선을 앞두고 리비아 독재자 무아마르 카다피에게 거액의 뒷돈을 받은 의혹으로 또 다른 재판을 받고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)