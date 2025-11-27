[친절한 경제] 올해 1∼9월 출생아 '19만 명'…혼인도 증가세

<앵커>



목요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 요새 출생아 수가 계속 느는 추세죠?



<기자>



올해 1월부터 9월까지 출생아 수가 19만 1천 명을 넘어서면서 18년 만에 최대 증가 폭을 보였습니다.



출생아 수는 작년 7월부터 15개월 연속 증가했는데요.



올해 3분기까지만 19만 1천 명이 태어나서 작년 같은 기간보다 무려 1만 2천 명 이상 늘어났습니다.



9월 한 달만 놓고 봐도 출생아 수가 2만 2천 명을 넘어서 작년 같은 달보다 8% 넘게 증가했는데요.



2020년 9월 이후 가장 많은 수준입니다.



팬데믹 이후 출산이 꾸준히 줄던 흐름이 있었는데, 지난해 하반기부터 조금씩 반등하더니 올해 들어서는 '증가세'가 더 뚜렷해진 모습입니다.



특히 눈에 띄는 건 출산을 이끌고 있는 연령대가 30대 초반과 30대 중후반이라는 점입니다.



3분기 25세에서 29세 출산율은 오히려 0.1명, 소폭 감소했지만, 30세부터 34세와 35세부터 39세 출산율은 각각 2.4명, 5.3명 크게 늘었습니다.



이 외에 합계출산율, 그러니까 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수가 9월에 0.85명으로 1년 전보다 0.06명 늘었고, 3분기 합계출산율은 0.81명으로 0.04명 증가했습니다.



<앵커>



그리고 요새 결혼도 계속 늘고 있다는 거죠?



<기자>



앞으로 출산율이 기대되는 부분인데요.



혼인도 지난해 4월부터 18개월 연속 증가했습니다.



9월 혼인 건수가 1만 8천 건을 넘어서 작년보다 3천 건 이상, 20% 넘게 늘었습니다.



증가 폭과 증가율 모두 9월 기준 역대 최고 수준입니다.



물론 지난해 9월에 추석이 있었고 올해 추석은 10월이다 보니 신고 일수에 영향을 받은 부분도 있는데요.



이런 왜곡을 없애기 위해 3분기 누계로만 따져봤을 때, 5만 8천 건이 넘어서 작년 같은 기간보다 6천 건 넘게 증가했습니다.



그중에서 어떤 연령대가 혼인을 많이 하는지 봤더니, 남녀 모두 30대 초반이었는데요.



이 연령층의 결혼이 늘면서 출산으로도 이어지는 흐름이 이번 통계에서 확인된 겁니다.



다만 인구 전체를 보면 여전히 조심스러운 부분도 남아 있습니다.



같은 기간 사망자 수가 출생아보다 더 많아서 인구 자연 감소는 무려 24분기째 이어졌습니다.



분기 기준으로는 6년 넘게 자연 감소가 이어지고 있는 건데요.



다만 감소 폭은 출생 증가와 혼인 회복이 일부 반영돼서 작년보다 조금씩 줄고 있습니다.



전문가들은 단기 증가만으로 출생률 추세가 바뀌었다, 단정하기는 힘들다고는 하지만, 출산·혼인 지표가 모두 증가한 건 최근 몇 년에 비해 뚜렷한 변화가 생긴 거라 향후 흐름을 더 지켜봐야 할 것 같습니다.



<앵커>



마지막으로 이제 일본 도쿄 여행 가려면 돈이 엄청 더 많이 드는 겁니까?



<기자>



일본 도쿄도가 호텔 여관에서 부과하는 숙박세를 현행 정액제에서 정률제로 전환하는 추진을 하고 있는데요.



일본 여행 부담이 커질 것으로 보입니다.



도쿄는 원래 2002년 10월부터 숙박세라는 걸 받았는데요.



1박당 투숙 요금이 1만 엔에서 1만 5천 엔 사이, 그러니까 우리 돈으로 약 9만 4천 원 이상 14만 1천 원 미만이면, 숙박 시 100엔, 우리 돈으로 940원 숙박세를 내도록 하고요.



1만 5천 엔 이상이면 200엔, 약 1천880원을 정액으로 징수해 왔습니다.



그런데 이걸 어떻게 바꾼다는 거냐면, 투숙 요금의 3%를 부과하는 정률제로 하겠다는데요.



이러면 세 부담이 크게 늘어납니다.



투숙료가 1만 엔이라고 하면 숙박세가 100엔에서 300엔, 그러니까 2천830원으로 거의 3천 원에 가깝죠.



사실상 100% 이상 인상이 된다는 계산이 나옵니다.



숙박세를 이렇게 정률제로 하면 경기 동향이나 물가 상승에 대응하게 쉽고, 또 외국계 고급 호텔의 비싼 숙박료에 대응해 과세할 수 있는데요.



도쿄도는 의견 수렴 절차를 거쳐서 내년 3월 이전에 관련 조례 개정안을 제출할 예정입니다.



이런 정률제 숙박세는 일본에서 이미 도입된 곳도 있는데요.



홋카이도 니세코 인근 굿찬초는 투숙료의 2%를 숙박세를 부과하고 있고요.



오키나와현 역시 내년 4월 이후 정률제 도입을 추진하고 있습니다.