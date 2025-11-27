기니비사우 대선 결과 발표 앞두고 수도서 총성

▲ 26일(현지시간) 기니비사우 수도 대통령궁 인근서 총성에 달아나는 시민들

서아프리카 기니비사우 수도에서 대선 개표 결과 발표를 하루 앞둔 현지시간 26일, 총성이 들렸다고 외신들이 보도했습니다.AFP통신에 따르면 이날 오후 수도 비사우 대통령궁 밖에서 격렬한 총성이 이어졌습니다.로이터통신은 현지 주민을 인용해 선거관리위원회 인근에서 총격이 발생했다고 전했습니다.총성이 울리자 대통령궁 밖에 있던 사람들이 달아나는 모습이 목격됐다고 AFP통신은 보도했습니다.로이터통신도 총격으로 주민들이 도망치고 있으며 총격에 누가 연루됐는지는 즉각 확인되지 않았다고 전했습니다.대선은 지난 23일 총선과 함께 치러졌고 선거관리위원회는 이르면 27일 잠정 개표 결과를 발표할 예정입니다.12명의 후보가 나선 이번 대선에선 재선에 도전하는 우마로 시소코 엠발로(53) 대통령과 야권 선두 주자인 페르난두 디아스 다 코스타(47) 후보가 서로 승리를 주장하고 있습니다.대선 투표율은 65%를 넘었다고 알자지라방송은 전했습니다.기니비사우에서는 지난 1974년 포르투갈에서 독립한 이후 4차례의 쿠데타와 10여 차례의 쿠데타 시도로 정치적 혼란과 사회 불안정이 지속했습니다.2022년 2월에도 수도 비사우 정부 청사에서 쿠데타 시도로 추정되는 총격전이 발생한 뒤 수 시간 만에 진압됐고, 2023년 11월에도 쿠데타 시도가 무산되고 의회 해산으로 이어졌습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)