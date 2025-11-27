'김건희-박성재 문자' 특검 협의…'검찰농단' 본격 수사

<앵커>



김건희 여사가 지난해 박성재 당시 법무부장관에게 자신의 수사에 대해 물어보는 문자메시지가 발견된 것과 관련해 내란특검팀이 수사에 착수했습니다. 김건희 특검팀도 이런 행위가 국정농단에 해당하는지 분석하면서 수사검토에 들어갔습니다.



원종진 기자의 보도입니다.



<기자>



김건희 여사가 박성재 전 법무장관에게 자신의 수사 상황을 물어보는 내용의 문자메시지를 보낸 것 등에 대해 내란 특검과 김건희 특검이 수사협의에 착수했습니다.



앞서 내란특검팀은 박 전 장관 휴대전화 분석을 통해, 지난해 5월 김 여사가 박 전 장관에게 자신에 대한 수사 진행상황을 묻는 메시지를 확보했습니다.



당시는 이원석 전 검찰총장이 디올백 사건 전담수사팀 구성을 지시한 시기입니다.



또 다른 메시지에는 김혜경·김정숙 여사 사건과 김명수 대법원장 사건을 거론하며, 이런 수사들은 왜 진행이 안 되느냐고 채근하는 내용도 담겼습니다.



내란특검팀은 일단 박 전 장관이 김 여사로부터 수사 문의나 청탁을 받았다면 청탁금지법 위반 혐의를 적용할 수 있다고 보고 있습니다.



그런데 김건희 특검팀 또한 김 여사의 행위가 추가 국정농단에 해당될 수 있는지 보고 있습니다.



김 여사가 박 전 장관에게 단순 문의하는 수준을 넘어, 구체적 수사 방향이나 검찰 인사와 관련해 부정한 영향력을 행사한 정황들이 포착됐기 때문입니다.



실제 김 여사가 박 전 장관에게 연락한 지 얼마 안 돼 법무부는 김 여사 수사를 진행하던 송경호 지검장 등 서울중앙지검 수뇌부를 교체했습니다.



또 명태균 사건이 불거진 이후에는 법무장관이 이례적으로 상세한 수사 보고를 받은 정황도 드러났습니다.



때문에 김 여사가 자신에 대한 수사 무마를 위해 검찰 인사에까지 개입했다는 이른바 '검찰 농단' 의혹에 대한 본격 수사가 이뤄질지 주목됩니다.



(영상편집 : 최혜영)