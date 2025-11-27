뉴스

한덕수에 '징역 15년' 구형…"전 국민 피해자 만들어"

조윤하 기자
작성 2025.11.27 00:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

내란을 방조한 혐의를 받고 있는 한덕수 전 총리에게 내란특검이 징역 15년을 구형했습니다. 특검팀은 한 전 총리를 엄벌해 대한민국에서 불행한 역사가 되풀이되지 않도록 해야 한다고 강조했습니다.

조윤하 기자가 보도합니다.

<기자>

내란특검팀은 내란 방조 등 혐의로 기소된 한덕수 전 총리에게 징역 15년을 구형했습니다.

12·3 비상계엄과 관련해 기소된 내란 사건 가운데 첫 구형입니다.

특검팀은 한 전 총리가 "대통령 제1보좌기관이자 행정부 2인자인 국무총리로서의 의무를 저버리고, 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 업무를 보좌했다"고 밝혔습니다.

[김형수/내란특검보 : 피고인을 엄히 처벌함으로써 다시는 대한민국에서 이와 같은 불행한 역사가 되풀이되지 않도록 해야 할 것입니다.]

특검팀은 또 한 전 총리가 내란 사태를 막을 사실상 유일한 사람이었지만, 윤 전 대통령의 내란 범행에 가담해 국가와 국민 전체를 피해자로 만들었다고 강조했습니다.

그러면서 위헌·위법한 계엄의 정당성을 확보하기 위해 사후 계엄 선포문을 만들었고, 헌법재판소에서 위증을 저질러 사법질서를 기망했다고 지적했습니다.

이에 한 전 총리 측은 "비상계엄 선포가 국헌문란의 목적과 폭동행위라는 인식조차 없었고, 이를 알게 된 후에는 윤 전 대통령을 저지하려 했다"고 최후 변론에서 주장했습니다.

한 전 총리는 "계엄 선포로 국민이 겪은 고통과 혼란을 죄송스럽게 생각한다"며 고개를 숙였습니다.

[한덕수/전 국무총리 : 비록 비상계엄을 막지 못했지만, 비상계엄에 찬성하거나 비상계엄을 도우려 한 일은 결단코 없습니다.]

한 전 총리에 대한 1심 선고 공판은 내년 1월 21일에 열립니다.

(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지