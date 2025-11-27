누리호 4차, 0시 55분 발사…"최적의 조건 갖췄다"

<앵커>



우리 독자 기술로 만든 우주발사체, 누리호가 잠시 뒤 4번째 우주 비행에 나섭니다. 먼저 고흥 나로우주센터 연결해 현재 상황부터 알아보겠습니다.



정성진 기자, 막바지 준비는 잘 진행되고 있습니까?



<기자>



누리호 발사까지 40분도 채 남지 않으면서 이곳 나로우주센터에도 긴장과 설렘이 교차하고 있습니다.



우주항공청은 날씨가 화창하고 바람도 잔잔해 발사하기에 최적의 조건이라고 밝혔습니다.



누리호는 조금 전 연료와 산화제 주입까지 모두 완료하면서 사실상 발사를 위한 모든 준비를 마무리했습니다.



이제 발사 10분 전인 새벽 0시 45분부터 누리호가 스스로 상태를 점검하는 자동 운용에 들어가게 되는데요, 이때부터는 모든 게 사람 손을 떠나게 됩니다.



누리호 스스로 카운트다운에 돌입하고, 문제가 있는지 판단해 문제가 없다면 최종 발사를 진행합니다.



<앵커>



누리호 발사 성공 여부는 언제 알 수 있나요?



<기자>



발사 약 1시간 20분 뒤인 새벽 2시 20분쯤 우주항공청이 발사 성공 여부를 발표할 예정입니다.



누리호가 목표 궤도까지 도달하고 누리호에 실린 차세대중형위성 3호가 궤도에 잘 안착하면, 발사 성공으로 볼 수 있습니다.



우선 1차 관문은 누리호의 1단, 2단, 3단 엔진이 적절한 시점에 분리되는 것입니다.



발사 2분 5초 후 1단 분리를 시작으로 위성 덮개인 페어링과 2단 엔진까지 적절한 시점에 분리되고, 3단 엔진의 추진력으로 목표 궤도 600km 상공까지 도달해야 합니다.



이후 위성 사출이 시작되는데 차세대중형위성 3호를 시작으로, 20초 간격으로 12개의 큐브 위성을 모두 우주로 내보내면 누리호의 임무는 끝나게 됩니다.



