울산, ACLE 5차전서 부리람과 '헛심 공방'

▲ 볼을 다투는 말컹

프로축구 K리그1 울산 HD가 부리람 유나이티드(태국)와 올해 아시아 클럽대항전 마지막 홈 경기에서 득점 없이 비겼습니다.울산은 오늘(26일) 울산문수축구경기장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 5차전 홈 경기에서 부리람과 0대 0으로 무승부를 거뒀습니다.직전 4차전에서 비셀 고베(일본)에 리그 스테이지 첫 패배를 맛본 울산은 최근 2경기 연속 무승(1무 1패)을 기록하며 2승 2무 1패(승점 8)로 동아시아지역 12개 팀 가운데 6위에 랭크됐습니다.부리람(2승 1무 2패·승점 7)은 8위 자리를 유지했습니다.주말 K리그1 최종전을 대비해 주전급 선수들을 대부분 벤치에 대기시킨 울산은 로테이션을 가동하며 최전방 원톱 스트라이커로 말컹을 내세우고 좌우에 백인우와 라카바를 배치한 4-1-4-1 전술로 나섰습니다.울산은 후반 막판 이청용, 엄원상, 허율을 투입하며 공세를 강화했지만 후반 43분 이청용의 크로스를 받은 허율의 헤더가 크로스바를 살짝 벗어나며 끝내 득점 없이 경기를 마무리했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)