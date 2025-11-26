뉴스

5·18 묘역 찾은 김 총리 "정의 세우고 다 잘사는 나라 만들 것"

김아영 기자
작성 2025.11.26
5·18 묘역 찾은 김 총리 "정의 세우고 다 잘사는 나라 만들 것"
▲ 김민석 국무총리가 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 묵념하고 있다.

김민석 국무총리는 오늘(26일) 광주를 찾아 국립 5·18 민주묘지를 참배했습니다.

김 총리는 오늘 오후 참배를 마친 뒤 함께한 오월단체 관계자 등에게 "정의를 세우는 것이 기본이고, 다른 한편으론 다 잘 사는 나라를 만들어야 한다. 거기에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

그러면서 "대학 다닐 때 개인적으로 광주를 잘 몰랐다가 나중에 알고 '잘 갚아야지' 생각했던 이재명이 이제 대통령이 됐고, 젊어서 광주로 청춘을 시작한 저는 총리가 됐다"며 "저희가 잘해야 (한다)"고 거듭 다짐했습니다.

김 총리는 이에 앞서 5·18 민주묘지에 들어서며 방명록에 "광주의 빛을 이어 국민의 삶과 주권을 꽃피우겠습니다"라고 적었습니다.

이어 추모탑 앞에서 분향 및 묵념을 한 뒤 희생자 묘역을 참배했습니다.

김 총리는 광주기독병원에서 헌혈하고 돌아가다 계엄군 총에 맞아 사망한 박금희 열사 묘역과, 민주화 항쟁 당시 YWCA 총무 및 조선대 교수로서 시위와 양심선언에 동참했던 이애신·문병권 부부 묘역 등을 참배하며 유족들을 위로했습니다.

김 총리는 한강 작가의 소설 '소년이 온다'의 주인공 문재학 열사의 묘역을 참배할 때는 눈물을 훔치는 모습도 포착됐습니다.

김 총리 참배에는 강기정 광주시장, 강윤진 국가보훈부 차관과 함께 신극정 5·18민주화운동부상자회 회장, 양재혁 5·18민주유공자 유족회 회장, 윤남식 5·18 공로자회 회장 등 오월단체 인사들이 함께했습니다.

(사진=연합뉴스)
