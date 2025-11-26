5·18 묘역 찾은 김 총리 "정의 세우고 다 잘사는 나라 만들 것"

▲ 김민석 국무총리가 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지를 찾아 묵념하고 있다.

김민석 국무총리는 오늘(26일) 광주를 찾아 국립 5·18 민주묘지를 참배했습니다.김 총리는 오늘 오후 참배를 마친 뒤 함께한 오월단체 관계자 등에게 "정의를 세우는 것이 기본이고, 다른 한편으론 다 잘 사는 나라를 만들어야 한다. 거기에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.그러면서 "대학 다닐 때 개인적으로 광주를 잘 몰랐다가 나중에 알고 '잘 갚아야지' 생각했던 이재명이 이제 대통령이 됐고, 젊어서 광주로 청춘을 시작한 저는 총리가 됐다"며 "저희가 잘해야 (한다)"고 거듭 다짐했습니다.김 총리는 이에 앞서 5·18 민주묘지에 들어서며 방명록에 "광주의 빛을 이어 국민의 삶과 주권을 꽃피우겠습니다"라고 적었습니다.이어 추모탑 앞에서 분향 및 묵념을 한 뒤 희생자 묘역을 참배했습니다.김 총리는 광주기독병원에서 헌혈하고 돌아가다 계엄군 총에 맞아 사망한 박금희 열사 묘역과, 민주화 항쟁 당시 YWCA 총무 및 조선대 교수로서 시위와 양심선언에 동참했던 이애신·문병권 부부 묘역 등을 참배하며 유족들을 위로했습니다.김 총리는 한강 작가의 소설 '소년이 온다'의 주인공 문재학 열사의 묘역을 참배할 때는 눈물을 훔치는 모습도 포착됐습니다.김 총리 참배에는 강기정 광주시장, 강윤진 국가보훈부 차관과 함께 신극정 5·18민주화운동부상자회 회장, 양재혁 5·18민주유공자 유족회 회장, 윤남식 5·18 공로자회 회장 등 오월단체 인사들이 함께했습니다.(사진=연합뉴스)