"최고위원 사전에 물색했나" 논란…'당심 70% 룰' 갈등

박하정 기자
작성 2025.11.26 21:14 조회수
<앵커>

정치권은 슬슬 내년 지방선거 채비에 들어가고 있습니다. 그런데 여당에선 지방선거 출마로 발생하는 지도부의 빈자리를 둘러싸고, 또 야당에선 공천 규칙의 변경을 놓고 논란이 불거졌습니다.

보도에 박하정 기자입니다.

<기자>

민주당 최고위원이 내년 6월 시도지사 선거에 출마하려면, 당헌에 따라 다음 달 2일까진 최고위원직에서 사퇴해야 합니다.

출마 예상 최고위원은 3명 이상.

빈자리는 내년 1월 중에 보궐선거로 채워질 수 있습니다.

그런데, 민주당 조직사무부총장인 문정복 의원이 지난 17일, 민주당 의원들의 SNS 단체 대화방에 특정 메시지를 올렸다가 곧바로 삭제하는 일이 있었습니다.

삭제 메시지의 내용은 '한 원외위원장과 통화했고, 최고위원으로 추천하면 하겠다고 한다'였던 걸로 알려졌습니다.

당 지도부가 자신들과 가까운 최고위원 후보자를 사전에 물색한 것 아니냔 논란이 불거졌습니다.

최고위원 보궐선거에 미리 개입함으로써 '정청래 대표 파벌'을 형성하려는 것 아니냔 의구심이 당내에서 제기된 겁니다.

하지만, 당 지도부는 해당 원외위원장이 출마의 뜻을 먼저 밝혔고, 문 의원은 덕담을 해줬을 뿐이라고 일축했습니다.

[박수현/민주당 수석대변인 : 정청래 대표께 정확하게 여쭤봤고, '왜 그런 것(최고위원 보궐선거)을 고민해야만 하는가' 하는, 그런 말씀을 하셨고요.]

국민의힘에선 내년 지방선거 경선 규칙이 논란입니다.

당원 투표 대 국민 여론조사의 비중을 50대 50에서 70대 30으로 변경하는, 즉, 민심보다 당심 비중을 높이는 안을 당 지방선거기획단이 추진 중인데, 중도로 외연 확장이 어려워지고, 본선의 경쟁력도 떨어질 거란 당내 일각의 우려가 있습니다.

이 기획단의 위원장이면서 서울시장 후보군으로도 거론되는 나경원 의원이 자신에게 유리하게 규칙을 바꾸려는 것 아니냔 의구심 어린 시선도 등장하자, 나 의원은 오늘(26일) SNS에 만약 자신이 출마한다면, 자신은 기존 50대 50 규칙을 적용받겠다는 글을 올렸습니다.

지방선거는 아직 반년 넘게 남았는데, 여야 모두 슬슬 시끌시끌해지고 있습니다.

(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 방민주)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
