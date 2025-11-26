뉴스

가방 안 20대 한국인 시신…현장서 도망갔던 범인 정체

남승모 기자
작성 2025.11.26 20:44
<앵커>

이틀 전 베트남 호찌민 시내 한복판에서 한국인 남성 시신이 대형 가방 속에서 발견됐다는 소식 전해드렸습니다. 현지 경찰 조사결과, 시신을 유기한 남성 2명은 국내 폭력조직에서, 숨진 남성은 캄보디아 온라인 사기 조직에서 활동했던 걸로 드러났습니다.

남승모 기자입니다.

<기자>

지난 23일 베트남 호찌민 고급 주택가에서 한국인 시신이 들어 있는 가방을 옮기다 도주했던 20대 남성 2명.

베트남 경찰은 사건 당일 캄보디아 쪽으로 달아나던 이들을 국경에서 약 10km 떨어진 곳에서 붙잡았습니다.

조사 결과 이들은 국내에서 활동해 온 이른바 MZ 조폭으로 파악됐습니다.

한 명은 경북 지역 관리 대상 조폭으로 범죄단체활동죄로 실형을 살았고 다른 1명은 관리 대상 조폭은 아니지만 폭력조직원들과 함께 활동해 온 걸로 알려졌습니다.

숨진 20대 남성 피해자의 신원도 파악됐는데 캄보디아의 온라인 연애 사기 조직에서 활동한 것으로 경찰은 보고 있습니다.

일부 언론은 이 남성이 사기 조직의 총책 역할을 했다고 보도했습니다.

현지 경찰은 피의자들이 피해자와 함께 캄보디아에서 왔다 금전 문제로 다툰 뒤 범행한 것으로 보고 있는 걸로 알려졌습니다.

숨진 남성은 어제(25일) 가족의 신원 확인 후 부검을 마쳤는데 폭행이 직접적인 사망 원인이 걸로 나타났습니다.

피의자들은 수사가 끝나는 대로 베트남 법에 따라 현지에서 재판을 받을 예정인데 중형을 피하기 어려울 걸로 보입니다.

