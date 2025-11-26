사격 국가대표 후보선수단 '헝가리 오픈' 금2·은4·동5 획득

▲ 10ｍ 공기소총 여자 시니어·주니어 통합 금메달 김효빈(가운데)

한국 사격 국가대표 후보선수단이 헝가리오픈 국제공기총사격대회에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 5개를 합해 11개 메달을 목에 걸었습니다.대한사격연맹은 19∼22일 헝가리 부다페스트에서 열린 헝가리오픈 국제공기총사격대회에 참가한 사격 국가대표 선수단이 인천국제공항을 통해 어제(25일) 귀국했다고 밝혔습니다.김효빈(남부대)은 여자 10ｍ 공기소총 시니어·주니어 통합 부문에서 금메달을 차지했고, 10ｍ 공기소총 혼성 부문에서 최가혜(경북체고)-배서준(경남대) 조도 금빛 총성을 울렸습니다.김효빈과 최가혜는 주니어 부문에서 각각 은·동메달을 추가했습니다.이종혁(인천대)과 서희승(경기체고)은 남자 10ｍ 공기소총 시니어·주니어 통합 부문에서 나란히 은·동메달을 차지했고, 서희승은 10ｍ 공기소총 주니어 부문에서도 동메달을 목에 걸었습니다.남자 10ｍ 공기권총 주니어 부문에서는 송승호(한국체대)가 은메달을, 시니어·주니어 통합 부문에서는 정우진(한국체대)이 동메달을 획득했습니다.10ｍ 공기권총 혼성 부문에서는 김예진(남부대)-송승호 조가 2위에 올랐고, 동명이인 김예진(남부대)과 김두연(청주대)이 짝을 이뤄 3위를 차지했습니다.(사진=대한사격연맹 제공, 연합뉴스)