박상혁 '김용현 변호인 방지법' 발의…신원 조회 불응에도 감치 명령 허용

▲ 더불어민주당 박상혁 의원

민주당 원내소통수석부대표인 박상혁 의원은 오늘(26일) 감치 대상자가 신원 조회에 응하지 않아도 감치 명령을 집행할 수 있도록 하는 내용의 '김용현 변호인 방지법' (법원조직법·군사법원법 개정안)을 대표 발의했다고 밝혔습니다.현행법에 따르면 재판장은 질서 유지를 위해 법정 내 소란행위자 등을 20일 이내의 감치에 처할 수 있습니다.하지만, 교정당국은 법원의 감치 명령에도 이름 등을 밝히길 거부해 신원을 확인할 수 없단 이유로 김용현 전 국방부 장관의 변호인들을 수용하지 않아 논란이 됐습니다.이 때문에, 법정 소란을 일으켜도 신원을 밝히지 않으면 감치를 피할 수 있는 제도적 허점이 드러났다는 지적이 제기됐습니다.이번 개정안엔 감치 대상자의 성명이나 주민등록번호가 불분명하더라도 인상이나 체격 등 특정 가능한 정보만으로 교정당국이 감치를 집행할 수 있도록 했습니다.또, 감치 대상자를 유치한 구치소장 등이 행정안전부 등에 지문대조조회 요청 등 대상자 확인을 위한 후속 조치를 할 것을 의무화했습니다.박 의원은 "12.3 내란의 옹호자들이 법정에서 소란을 일으키며 내란 재판을 조롱했지만, 우리 법체계가 제대로 대응하지 못했다"며 "감치 명령 집행 절차를 보완하는 이번 개정안이 법정 질서를 확립하고 재판의 권위를 지키길 기대한다."라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)