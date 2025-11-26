백악관 대변인 옛 올케 체포…불법이민 단속에 걸려 구금 중

▲ 브루나 카롤리네 페레이라와 마이클 레빗 주니어 모자

캐롤라인 레빗(28) 미국 백악관 대변인의 옛 올케가 이민세관단속국(ICE)에 체포됐다고 미국 언론들이 보도했습니다.보도에 따르면 매사추세츠주 보스턴 권역에 거주하던 브루나 카롤리네 페레이라가 불법이민 단속으로 체포돼 루이지애나주 남부의 ICE 시설에 구금돼 있습니다.페레이라는 어릴 때인 1998년 12월 브라질에서 미국으로 가족과 함께 이주했으며, '다카'(DACA)로 불리는 불법체류 아동·청소년 추방 유예 프로그램으로 체류 자격을 유지해온 것으로 알려졌습니다.페레이라는 레빗 대변인의 큰오빠인 마이클 레빗과의 사이에서 아들인 마이클 레빗 주니어(11)를 두었습니다.레빗 대변인과 페레이라는 시누이와 올케 사이입니다.2014년 10월에 나온 현지 신문 '노스 앤도버 이글 트리뷴' 보도에 따르면 마이클 레빗과 브루나 페레이라는 약혼한 사이였으며, 아들인 레빗 주니어는 생후 8개월이었습니다.기사 내용으로 보아 이들이 사실혼 가족으로 동거 중이었던 것으로 추정됩니다.다만, 두 사람이 나중에 법률상 정식 혼인까지 했는지 여부는 확인되지 않고 있습니다.도널드 트럼프 행정부의 한 관계자는 레빗 대변인과 이들 사이의 친인척 관계를 확인해주면서, 마이클 레빗과 페레이라가 오래전에 결별했으며 레빗 주니어는 태어난 직후부터 아빠인 마이클과 함께 뉴햄프셔주에서 거주하고 있다고 전했습니다.그는 "캐롤라인(레빗 대변인)은 이 사안에 아무런 관련이 없다"고 말했습니다.국토안보부(DHS) 공보담당자는 페레이라가 "폭행 사건으로 체포된 이력이 있다"며 관광 비자로 입국해 1999년 6월까지 미국을 떠나야 했으나 그렇게 하지 않았다고 설명했습니다.이 공보담당자는 "미국에 불법적으로 머무르고 있는 모든 개인은 강제추방 대상"이라는 것이 도널드 트럼프 대통령과 크리스티 놈 DHS 장관의 방침이라고 설명했습니다.이런 내용은 보스턴 지역 공공방송 WBUR가 단독으로 보도한 후 다른 미국 매체들이 후속보도를 이어가고 있습니다.WBUR은 매사추세츠주의 온라인 법원 기록을 검색했으나 페레이라의 폭행 혐의 기록을 찾을 수 없었다고 전했습니다.마이클 레빗은 입장문에서 "나의 유일한 관심사는 내 아들의 안전, 안녕, 프라이버시"라고 말했습니다.AP통신에 따르면 최근 ICE의 불법이민 단속으로 검거된 이들 중에는 DACA로 체류해오던 사람들이 포함됐습니다.이에 대해 DHS 공보담당자는 DACA 프로그램 수혜자들도 "여러 가지 이유"로 자격을 상실할 수 있으며 "그런 이유 중에는 범죄를 저지른 것도 포함된다"고 말했습니다.(사진=고펀드미 페이지 캡처, 연합뉴스)