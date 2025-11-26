'베트남 가방 속 한국인 시신' 용의자는 20대 경북 조폭

▲ 대형가방에 든 한국인 시신 발견된 호찌민 사건 현장

베트남 호찌민 주택가에서 대형 가방 속 20대 한국인 남성 시신이 발견된 사건과 관련해 용의자로 체포돼 현지 경찰의 조사를 받는 2명 중 1명은 국내 폭력조직 조직원으로 확인됐습니다.경찰청에 따르면 현지 시간 지난 23일 한국인 남성 시신을 유기한 혐의를 받는 씨는 A 씨는 경북 지역에서 활동하는 한 조폭으로 파악됐습니다.A 씨는 과거 범죄단체활동 혐의로 실형을 살아 경북경찰청의 관리 대상에 등록된 것으로 확인됐습니다.대구 지역 조폭인 '월배파' 소속은 아닌 것으로 전해졌습니다.A 씨와 함께 시신을 유기한 B 씨는 특정 조폭 소속은 아닌 것으로 파악됐습니다.다만, 경찰의 관리 대상이 아닐 뿐 특정 조폭을 추종하는 세력으로 알려졌습니다.숨진 남성은 캄보디아 범죄단지(웬치) 등에서 활동하며 스캠(사기) 범죄를 벌여온 것으로 전해졌습니다.베트남 현지 경찰은 A 씨와 B 씨를 체포해 숨진 남성이 사망한 경위와 시점, 원인, 시신 유기 전후 상황 등을 수사하고 있습니다.경찰 관계자는 "이 사건은 현재 현지 경찰이 수사하고 있다"고 밝혔습니다.앞서 지난 23일 오후 4시쯤 호찌민 주택가에 있는 아파트 인근에서 파란색 대형 가방 안에 담긴 시신이 발견됐습니다.사건이 발생한 곳은 고층 아파트가 있는 고급 주택가로, 비교적 치안이 좋은 지역인 것으로 전해졌습니다.경비원과 행인들은 가방에서 이상한 냄새가 나자 현지 경찰에 신고했습니다.가방 주변에 있던 A 씨와 B 씨는 행인들이 몰려들자 곧바로 택시를 타고 도주했지만, 현지 경찰에 체포됐습니다.(사진=비엣바오 홈페이지 캡처, 베트남 법률신문 제공, 연합뉴스)