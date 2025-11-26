[단독] 버스도 나서 도주로 차단했다…장교 체포된 순간

이미지 확대하기

어두운 저녁, 삼거리에서 경찰관이 다급하게 뛰어가 순찰차에 탑승합니다.잠시 뒤, 버스 오른편에서 티볼리 차량 한 대가 차선 규제봉까지 들이받으며 순찰차의 추적을 피합니다.얼마 가지 않아 순찰차가 티볼리 앞을 가로막았고, 버스기사도 1차로에 잠시 정차하면서 도주로를 원천 차단했습니다.경기 화성에서 음주 단속에 불응한 채 차를 몰고 달아난 군사경찰이 현행범 체포되는 장면입니다.경기 화성 서부경찰서는 특수공무집행방해 및 음주운전 혐의로 육군 모 사단 군사경찰 소속 영관급 장교 A 씨를 현행범으로 체포해 군에 인계했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 24일 저녁 8시 반쯤 화성시 봉담읍의 한 상가 단지 부근에서 음주 단속에 불응한 채 티볼리 차량을 몰고 6.9㎞가량을 달아난 혐의를 받습니다.A 씨는 음주 단속 현장에서 벗어나 2㎞를 더 주행하다가 순찰차로 뒤따라온 경찰에 막혔습니다.이때 같은 방향 1차로를 주행하던 버스기사 구태수 씨도 A 씨 차량 바로 옆에 멈춰 검거를 도왔습니다.A 씨가 음주 단속 현장에서 달아난 지 20여 분 만이었습니다.음주 측정 결과 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐습니다.경찰은 A 씨의 신원이 군인인 것을 파악하고, 이튿날인 25일 새벽 A 씨의 신병을 군에 인계하고, 검거에 도움을 준 버스기사 구 씨에게 오는 27일 감사장을 전달할 예정입니다.