뉴스

[단독] 버스도 나서 도주로 차단했다…장교 체포된 순간

권민규 기자
작성 2025.11.26 16:22 수정 2025.11.26 16:40 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
어두운 저녁, 삼거리에서 경찰관이 다급하게 뛰어가 순찰차에 탑승합니다.

잠시 뒤, 버스 오른편에서 티볼리 차량 한 대가 차선 규제봉까지 들이받으며 순찰차의 추적을 피합니다.

얼마 가지 않아 순찰차가 티볼리 앞을 가로막았고, 버스기사도 1차로에 잠시 정차하면서 도주로를 원천 차단했습니다.

경기 화성에서 음주 단속에 불응한 채 차를 몰고 달아난 군사경찰이 현행범 체포되는 장면입니다.

경기화성서부경찰서, 음주단속 경찰관 치고 도주한 영관급 군사경찰 검거

경기 화성 서부경찰서는 특수공무집행방해 및 음주운전 혐의로 육군 모 사단 군사경찰 소속 영관급 장교 A 씨를 현행범으로 체포해 군에 인계했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 24일 저녁 8시 반쯤 화성시 봉담읍의 한 상가 단지 부근에서 음주 단속에 불응한 채 티볼리 차량을 몰고 6.9㎞가량을 달아난 혐의를 받습니다.

A 씨는 음주 단속 현장에서 벗어나 2㎞를 더 주행하다가 순찰차로 뒤따라온 경찰에 막혔습니다.

이때 같은 방향 1차로를 주행하던 버스기사 구태수 씨도 A 씨 차량 바로 옆에 멈춰 검거를 도왔습니다.

A 씨가 음주 단속 현장에서 달아난 지 20여 분 만이었습니다.

음주 측정 결과 A 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐습니다.

경찰은 A 씨의 신원이 군인인 것을 파악하고, 이튿날인 25일 새벽 A 씨의 신병을 군에 인계하고, 검거에 도움을 준 버스기사 구 씨에게 오는 27일 감사장을 전달할 예정입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지