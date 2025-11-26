넷마블, PC 사이트 해킹…고객·임직원 정보 유출

▲ 도쿄게임쇼 2025 현장의 넷마블 로고

넷마블이 PC 게임 사이트 해킹으로 고객과 PC방 가맹주, 전현직 임직원 정보가 유출된 걸로 나타났습니다.넷마블은 오늘(26일) 홈페이지를 통해 "2025년 11월 22일 외부 해킹으로 고객정보 유출 정황을 확인하고 대응 중"이라고 밝혔습니다.넷마블은 유출된 것으로 의심되는 정보가 ▲ PC 게임 사이트(www.netmarble.com) 고객 정보 ▲ 2015년 이전 가맹 PC방 사업주 정보 ▲일부 전현직 임직원 정보라고 설명했습니다.구체적으로는 PC 게임 사이트 고객의 이름·생년월일·암호화된 비밀번호, 가맹 PC방 사업주의 이름·이메일 주소, 전현직 사원 이름과 회사 이메일·전화번호 등입니다.유출이 발생한 게임은 바둑, 장기, 마구마구, 사천성, 야채부락리 등 넷마블 PC 사이트를 통해 서비스되는 18종의 게임으로, 모바일 게임 및 넷마블 런처로 실행하는 게임은 해당하지 않습니다.넷마블은 "관련 법령에 따라 관계기관에 침해사고 발생을 즉시 신고하고 유출 원인과 규모를 조사하고 있다"라며 "우려하는 주민등록번호 등 고유식별정보나 민감정보 유출은 없었다"라고 밝혔습니다.또 "유출된 비밀번호는 암호화된 상태로 해당 정보만으로는 악용이 불가능하다 판단된다"라고 덧붙였습니다.넷마블은 "유출이 발생했다는 사실만으로도 송구한 마음으로 현 상황을 엄중히 인식하고 있다"라며 "고객 보호를 최우선 가치로 삼아, 추가 침입 가능성에 대비해 시스템 전반에 대한 확대 점검을 진행하는 등 필요한 보호조치와 재발 방지 대책 수립에 만전을 기하겠다"라고 사과했습니다.(사진=연합뉴스)