SK엔펄스 반도체 핵심 기술 빼돌리려던 3명 검찰 송치

▲ 경기남부경찰청

SKC의 반도체 소재 사업 투자사인 SK엔펄스의 핵심 기술 정보를 빼돌려 중국에서 새로운 회사를 세우려고 했던 이들이 검찰에 넘겨졌습니다.경기남부경찰청 산업기술안보수사대는 산업기술보호법 위반 혐의로 50대 A씨 등 3명을 지난달 말 불구속 송치했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.A 씨 등은 지난해 초 SK엔펄스의 반도체용 웨이퍼 제조 공정과 관련한 핵심 기술 '블랭크 마스크'에 대한 자료를 빼돌려 중국에 위치한 다른 업체에 넘기려고 한 혐의를 받습니다.과거 SK엔펄스에서 근무했던 A 씨는 지난해 이곳을 퇴사하면서 관련 기술 정보가 담긴 파일 등을 훔쳤던 것으로 조사됐습니다.A 씨는 빼돌린 기술을 활용해 중국에서 반도체 업체를 설립할 계획을 세우고 SK엔펄스의 다른 직원과 무역업자와 공모한 것으로도 파악됐습니다.SK엔펄스 측은 지난해 4월 A 씨 등의 범행 정황을 인지하고 경찰에 고소장을 냈습니다.경찰이 A 씨에 대한 출국 금지 조치에 나서면서 해당 기술이 실제 중국으로 유출되지는 않았던 것으로 확인됐습니다.경찰은 A 씨와 범행을 공모한 동료 직원, 무역업자 등 3명의 주거지 등을 압수수색하며 수사한 뒤 검찰에 넘겼습니다.